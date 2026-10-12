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"Видим возможности для укрепления рубля": аналитики оценили курс юаня - 12.10.2026, ПРАЙМ
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"Видим возможности для укрепления рубля": аналитики оценили курс юаня
"Видим возможности для укрепления рубля": аналитики оценили курс юаня - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Видим возможности для укрепления рубля": аналитики оценили курс юаня
Курс рубля усиливает рост с началом новой недели при поддержке притока предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, следует из данных Московской биржи | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:01+0300
2026-10-12T12:19+0300
рынок
богдан зварич
псб
ук альфа-капитал
альфа-капитал
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост с началом новой недели при поддержке притока предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск падает на 15 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,53 рубля, а минутами ранее он опускался ниже 12,5 рубля - впервые со 2 октября. На самом открытии торгов курс китайской валюты демонстрировал снижение на 8 копеек. А расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, в то же время опустился ниже 84 рублей - впервые с 5 сентября. "В начале текущей недели видим возможности для укрепления рубля. Постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в сентябре, когда наблюдалось улучшение конъюнктуры для российского сырья, окажет ему поддержку", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "Более того, на горизонте до конца месяца можно ожидать дополнительного предложения со стороны экспортеров из-за повышенных отчислений в бюджет – по нашим оценкам объем налоговых выплат нефтяными компаниями в октябре может составить порядка 2 триллиона рублей как за счет улучшения конъюнктуры, так и за счет выплаты квартального НДД, что двое превышает аналогичный показатель за сентябрь", - отмечает он. "Это может привести к закреплению китайской валюты ниже 12,5 рубля и отступлению под сентябрьские минимумы", - считает Зварич. Ориентир на ближайшие дни оценивается в диапазоне 83,20–85,20 рубля за доллар, 93,20–95,20 за евро и 12,40–12,70 за юань, прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
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192
40
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40
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рынок, богдан зварич, псб, ук альфа-капитал, альфа-капитал
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ, УК Альфа-Капитал, Альфа-Капитал
12:01 12.10.2026 (обновлено: 12:19 12.10.2026)
 
"Видим возможности для укрепления рубля": аналитики оценили курс юаня

Зварич: юань может закрепиться ниже 12,5 рубля

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост с началом новой недели при поддержке притока предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск падает на 15 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,53 рубля, а минутами ранее он опускался ниже 12,5 рубля - впервые со 2 октября.
На самом открытии торгов курс китайской валюты демонстрировал снижение на 8 копеек.
А расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, в то же время опустился ниже 84 рублей - впервые с 5 сентября.
"В начале текущей недели видим возможности для укрепления рубля. Постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в сентябре, когда наблюдалось улучшение конъюнктуры для российского сырья, окажет ему поддержку", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
"Более того, на горизонте до конца месяца можно ожидать дополнительного предложения со стороны экспортеров из-за повышенных отчислений в бюджет – по нашим оценкам объем налоговых выплат нефтяными компаниями в октябре может составить порядка 2 триллиона рублей как за счет улучшения конъюнктуры, так и за счет выплаты квартального НДД, что двое превышает аналогичный показатель за сентябрь", - отмечает он.
"Это может привести к закреплению китайской валюты ниже 12,5 рубля и отступлению под сентябрьские минимумы", - считает Зварич.
Ориентир на ближайшие дни оценивается в диапазоне 83,20–85,20 рубля за доллар, 93,20–95,20 за евро и 12,40–12,70 за юань, прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
 
РынокБогдан ЗваричПСБУК Альфа-КапиталАльфа-Капитал
 
 
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