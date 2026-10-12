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"Умеренное укрепление": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю

"Умеренное укрепление": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Умеренное укрепление": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо упал в направлении отметки 12,5 рубля, отыгрывая геополитические надежды, следует из... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T22:28+0300

2026-10-12T22:28+0300

2026-10-12T22:28+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо упал в направлении отметки 12,5 рубля, отыгрывая геополитические надежды, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 17 копеек и составил 12,51 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,50-12,62 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,98 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник ощутимо снижался относительно уровня предыдущего закрытия. Курс китайской валюты ушел к уровню 12,5 рубля. "Новости о "сделке с дизтопливом" поддержали рубль - геополитическая премия в валютном курсе сократилась. Высокие цены на нефть также поддерживают сентимент в отношении рублевых активов. Растущий спрос импортеров на валюту в целом балансируется притоком экспортной выручки, сформированной по нефтяным котировкам конца лета", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.00 мск росла на 1,8%, до 106,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 102,6 пункта. Прогнозы На текущей неделе основными факторами для рубля останутся динамика нефтяных котировок, внешний новостной фон и увеличившийся объем валютных операций в рамках бюджетного правила, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". "При этом геополитика остается главным источником как риска, так и потенциальной поддержки для курса. На предстоящую неделю ожидаем курс доллара в диапазоне 84,00-85,85 рубля, евро - 94,25-96,30 рубля", - добавляет он. Относительно высокие рублевые процентные ставки продолжат поддерживать позиции рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "На начавшейся неделе рубль может умеренно укрепиться, курсы останутся в границах 84-86 рублей за доллар, 12,5-12,9 рубля за юань и 94-97 рублей за евро", - оценивает она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, валюта, рубль, курсы валют, евро, доллар сша, юань