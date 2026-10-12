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На развитие образования в 2027 году выделят 682,5 миллиарда рублей

На развитие образования в 2027 году выделят 682,5 миллиарда рублей - 12.10.2026, ПРАЙМ

На развитие образования в 2027 году выделят 682,5 миллиарда рублей

Проект федерального бюджета на 2027 год предусматривает 682,5 миллиарда рублей на осуществление государственной программы "Развитие образования", сообщили в... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:10+0300

2026-10-12T21:10+0300

2026-10-12T21:10+0300

россия

сергей кравцов

минпросвещения

госдума

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027 год предусматривает 682,5 миллиарда рублей на осуществление государственной программы "Развитие образования", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В Госдуме состоялось первое заседание комитета по просвещению в новом составе. На заседании был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "На осуществление государственной программы "Развитие образования" предусмотрено 682,5 миллиарда рублей в 2027 году, 686 миллиардов рублей – в 2028 году и 696,7 миллиарда рублей – в 2029 году", - говорится в сообщении. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, это позволит продолжить реализацию ключевых направлений работы ведомства, включая программы капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, строительство учебных заведений, проект "Профессионалитет", обеспечение школьников горячим питанием, работу советников по воспитанию. "Показатели на ближайший год увеличены на 3,7 миллиарда рублей по сравнению с 2026-м и характеризуются дальнейшей положительной динамикой в плановом периоде. Более 60% расходов в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети" в 27-м году предусмотрено на реализацию госпрограммы "Развитие образования", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сергей кравцов, минпросвещения, госдума