Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На развитие образования в 2027 году выделят 682,5 миллиарда рублей - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/rubli-874164935.html
На развитие образования в 2027 году выделят 682,5 миллиарда рублей
На развитие образования в 2027 году выделят 682,5 миллиарда рублей - 12.10.2026, ПРАЙМ
На развитие образования в 2027 году выделят 682,5 миллиарда рублей
Проект федерального бюджета на 2027 год предусматривает 682,5 миллиарда рублей на осуществление государственной программы "Развитие образования", сообщили в... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T21:10+0300
2026-10-12T21:10+0300
россия
сергей кравцов
минпросвещения
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874164935.jpg?1791828628
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027 год предусматривает 682,5 миллиарда рублей на осуществление государственной программы "Развитие образования", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В Госдуме состоялось первое заседание комитета по просвещению в новом составе. На заседании был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "На осуществление государственной программы "Развитие образования" предусмотрено 682,5 миллиарда рублей в 2027 году, 686 миллиардов рублей – в 2028 году и 696,7 миллиарда рублей – в 2029 году", - говорится в сообщении. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, это позволит продолжить реализацию ключевых направлений работы ведомства, включая программы капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, строительство учебных заведений, проект "Профессионалитет", обеспечение школьников горячим питанием, работу советников по воспитанию. "Показатели на ближайший год увеличены на 3,7 миллиарда рублей по сравнению с 2026-м и характеризуются дальнейшей положительной динамикой в плановом периоде. Более 60% расходов в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети" в 27-м году предусмотрено на реализацию госпрограммы "Развитие образования", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе министерства.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей кравцов, минпросвещения, госдума
РОССИЯ, Сергей Кравцов, Минпросвещения, Госдума
21:10 12.10.2026
 
На развитие образования в 2027 году выделят 682,5 миллиарда рублей

Проект бюджета на 2027 год предусматривает 682,5 миллиарда рублей на развитие образования

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027 год предусматривает 682,5 миллиарда рублей на осуществление государственной программы "Развитие образования", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
В Госдуме состоялось первое заседание комитета по просвещению в новом составе. На заседании был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"На осуществление государственной программы "Развитие образования" предусмотрено 682,5 миллиарда рублей в 2027 году, 686 миллиардов рублей – в 2028 году и 696,7 миллиарда рублей – в 2029 году", - говорится в сообщении.
По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, это позволит продолжить реализацию ключевых направлений работы ведомства, включая программы капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, строительство учебных заведений, проект "Профессионалитет", обеспечение школьников горячим питанием, работу советников по воспитанию.
"Показатели на ближайший год увеличены на 3,7 миллиарда рублей по сравнению с 2026-м и характеризуются дальнейшей положительной динамикой в плановом периоде. Более 60% расходов в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети" в 27-м году предусмотрено на реализацию госпрограммы "Развитие образования", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе министерства.
 
РОССИЯСергей КравцовМинпросвещенияГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала