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"Ожидаем консолидации": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
"Ожидаем консолидации": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Ожидаем консолидации": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику в первые часы торгов понедельника за счет пятничного роста, вызванного итогами телефонами разговора... | 12.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику в первые часы торгов понедельника за счет пятничного роста, вызванного итогами телефонами разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.25 мск повышается на 3,27% относительно предыдущего закрытия - до 2 397,17 пункта. В лидерах роста стоимости - акции "Магнита" (+4,65 %), "Алросы" (+3,08 %), "МД Медикал груп" (+3,08 %), "Полюса" (+2,91 %), "ИКС 5" (+2,31 %). В лидерах снижения котировок - акции "Циана" (−3,47 %), "Новатэка" (−2,39 %), "Новабева" (−2,14 %), "Т‑Технологий" (−1,88 %), "Яндекса" (−1,59%). Трамп в пятницу сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным, назвал беседу очень успешной. Президент США утверждает, что Россия готова поставить в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн - в ноябре и 1 миллион тонн - после. "В воскресенье Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины приостановить удары по энергетическим объектам. Инвесторы также сегодня буду оценивать перспективы поставок российского дизельного топлива после заявлений об энергетическом сотрудничестве России и США", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. "Ожидаем сохранения консолидационных настроений в течение дня, с разнонаправленным движением "фишек". Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи теперь выступает , по нашему мнению, диапазон 2350-2360 пунктов, следующее сопротивление росту - район 2430 пунктов, 200-дневной средней", - прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
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рынок, россия, индексы, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир чернов, мосбиржа, магнит, алроса
Рынок, РОССИЯ, Индексы, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Чернов, Мосбиржа, Магнит, Алроса
"Ожидаем консолидации": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
Локтюхов: Индекс Мосбиржи вырос на 3,27 процента на новостях из США и России
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику в первые часы торгов понедельника за счет пятничного роста, вызванного итогами телефонами разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.25 мск повышается на 3,27% относительно предыдущего закрытия - до 2 397,17 пункта.
В лидерах роста стоимости - акции "Магнита" (+4,65 %), "Алросы" (+3,08 %), "МД Медикал груп" (+3,08 %), "Полюса" (+2,91 %), "ИКС 5" (+2,31 %).
В лидерах снижения котировок - акции "Циана" (−3,47 %), "Новатэка" (−2,39 %), "Новабева" (−2,14 %), "Т‑Технологий" (−1,88 %), "Яндекса" (−1,59%).
Трамп в пятницу сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным, назвал беседу очень успешной. Президент США утверждает, что Россия готова поставить в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн - в ноябре и 1 миллион тонн - после.
"В воскресенье Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины приостановить удары по энергетическим объектам. Инвесторы также сегодня буду оценивать перспективы поставок российского дизельного топлива после заявлений об энергетическом сотрудничестве России и США", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
"Ожидаем сохранения консолидационных настроений в течение дня, с разнонаправленным движением "фишек". Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи теперь выступает , по нашему мнению, диапазон 2350-2360 пунктов, следующее сопротивление росту - район 2430 пунктов, 200-дневной средней", - прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.