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Рынок труда находится под медленно надвигающейся угрозой - глава МВФ

Рынок труда находится под медленно надвигающейся угрозой - глава МВФ - 12.10.2026, ПРАЙМ

Рынок труда находится под медленно надвигающейся угрозой - глава МВФ

Рынок труда, а следовательно, и система налогообложения в мире, находятся под медленной надвигающейся угрозой в связи с развитием искусственного интеллекта,... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:13+0300

2026-10-12T12:13+0300

2026-10-12T12:13+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Рынок труда, а следовательно, и система налогообложения в мире, находятся под медленной надвигающейся угрозой в связи с развитием искусственного интеллекта, передает информационное агентство Блумберг мнение глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. "Глава МВФ предупредила о разрушительной угрозе, которую искусственный интеллект представляет для рынка труда и налогообложения, призывая политиков... принять меры уже сейчас, чтобы помочь обществу адаптироваться", - говорится в сообщении. "Это медленно надвигающееся цунами, но тем не менее цунами", - цитирует агентство Блумберг слова Георгиевой в ходе ее первого выступления на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Глава МВФ сказала, что искусственный интеллект уже сокращают спрос на работников-людей, выполняющих рутинные и повторяющиеся задачи, передает Блумберг. В то же время она отметила, что увеличивается число низкооплачиваемых рабочих мест, например, в области строительства, "что не становится поводом для радости". "Мы сейчас не можем представить, каким будет рынок труда через пять лет... Однако мы можем быть дисциплинированными, тщательно проанализировать все, что происходит, а затем извлечь уроки и - что самое главное - начать работать над ними уже сейчас", - приводит агентство мнение главы Международного валютного фонда. Георгиева добавила, что приведенные изменения имеют масштабные последствия для государственного бюджета, так как искусственный интеллект может снизить доходы государства путем смещения экономики от труда как основного источника налоговых поступлений к капиталу, говорится в материале.

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мировая экономика, бангкок, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк