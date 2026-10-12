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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 3,12%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 3,12% - 12.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 3,12%
Российский рынок акций за основную сессию повысился на 3,12%, следует из данных Московской биржи. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:18+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию повысился на 3,12%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,12%, до 2393,83 пункта.
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Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 3,12%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,12%, до 2393,83 пункта