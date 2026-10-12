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"В ощутимом плюсе": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи

"В ощутимом плюсе": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи - 12.10.2026, ПРАЙМ

"В ощутимом плюсе": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи

Российский рынок по итогам основной сессии понедельника вырос более чем на 3%, оставшись немного ниже 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:58+0300

2026-10-12T19:58+0300

2026-10-12T19:58+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии понедельника вырос более чем на 3%, оставшись немного ниже 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,12%, до 2393,83 пункта, долларовый РТС – на 4,34% - до 898,65 пункта. Валютный индекс вырос больше на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основные торги в ощутимом плюсе – на уровнях, которые он достиг в ходе еще вечерней сессии пятницы. Тогда он протестировал психологически значимый уровень 2400 пунктов по индексу Мосбиржи – максимум с июня. Индикатор с вечера пятницы взлетел за несколько часов более чем на 4%, почти до 2424 пунктов – к утру субботы. Причиной такого скачка волатильности стали сообщения о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о поставке Россией в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн - в ноябре и 1 миллиона тонн - после. "Индекс Мосбиржи поднялся к 2400 пунктам на новостях о том, что Россия и США заключили "сделку по дизтопливу". К тому же Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между РФ и Украиной. Покупательский настрой также поддержал рост цен на нефть. Вместе с тем, рубль укрепился, страны ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций, а атаки на отечественную инфраструктуру продолжились. Индекс выше 2400 пунктов пока не пошел", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги ВК (+6,8%), "Алросы" (+5,1%), "Полюса" (+4,6%), "ИКС 5" (+3,1%). Подешевели акции НЛМК (-2%), "Новатэка" (-3,3%), "Лукойла" (-2%), "Яндекса" (-2%). Стоимость нефти к 19.38 мск росла на 2% - до 106,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4% - до 102,6 пункта. Прогнозы В воскресенье появились очередные сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной, однако эти новости подтверждения пока не получили, отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "При сохранении положительной динамики российского-американского диалога, удержание индекса Мосбиржи на уровне 2400 пунктов может открыть движение к 2450–2500 пунктам", - оценивает он. Несмотря на отдельные позитивные новости, геополитическая неопределенность остается высокой, в частности по вопросу возобновления мирных переговоров по Украине, отмечает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Индекс Мосбиржи пока может консолидироваться в области 2300-2400 пунктов", - полагает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, мосбиржа, акции, торги