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РЖД за девять месяцев выполнили капремонт более 3,3 тысячи км пути

РЖД за девять месяцев выполнили капремонт более 3,3 тысячи км пути - 12.10.2026, ПРАЙМ

РЖД за девять месяцев выполнили капремонт более 3,3 тысячи км пути

РЖД за девять месяцев 2026 года выполнили капитальный ремонт более 3,3 тысячи километров пути, в том числе 578,3 километра в сентябре, сообщила компания. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:46+0300

2026-10-12T10:46+0300

2026-10-12T10:46+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. РЖД за девять месяцев 2026 года выполнили капитальный ремонт более 3,3 тысячи километров пути, в том числе 578,3 километра в сентябре, сообщила компания. "С начала года железнодорожники провели капитальный ремонт уже более 3,3 тыс. км пути… РЖД выполнили капитальный ремонт 578,3 км пути в сентябре…", - говорится в сообщении. В частности, про работы в сентябре РЖД пишут, что железнодорожники заменили изношенные рельсы, восстановили земляное полотно, очистили балластный слой. Кроме того, отремонтировали 235 стрелочных переводов. "Также провели планово-предупредительную выправку 3413 км пути и 3261 стрелочного перевода. В ходе таких работ восстанавливают геометрию пути, что повышает плавность и скорость движения поездов", - перечисляет компания.

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