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Сахалин готовится к экспорту тунца в азиатские страны - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Сахалин готовится к экспорту тунца в азиатские страны
Сахалин готовится к экспорту тунца в азиатские страны - 12.10.2026, ПРАЙМ
Сахалин готовится к экспорту тунца в азиатские страны
Компания "Экспресс" с Сахалина, которая занимается промыслом тунца в прибрежных водах острова, готовится к его экспорту в азиатские страны, сообщает... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:04+0300
2026-10-12T12:04+0300
бизнес
россия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Компания "Экспресс" с Сахалина, которая занимается промыслом тунца в прибрежных водах острова, готовится к его экспорту в азиатские страны, сообщает правительство региона. Как отмечается в сообщении, увеличение заходов тунца в прибрежные воды Сахалина создает новые возможности для промышленного вылова и экспорта этого ценного продукта. "Речь не только о самом вылове, но и о новых возможностях для местных предприятий: расширять ассортимент продукции, выстраивать сотрудничество с покупателями и выходить на рынки за пределами региона. Интерес к сахалинскому тунцу со стороны зарубежных партнеров открывает для рыбаков дополнительные перспективы", - цитирует пресс-служба правительства главу региона Валерия Лимаренко. В 2026 году в Сахалинской области впервые утвердили официальные промышленные квоты на вылов голубого тунца. Это открывает новые перспективы для развития отрасли на островах: считавшаяся экзотической рыба становится важной частью местной экономики, отмечает пресс-служба. По информации представителя компании "Экспресс", в настоящее время интерес к тунцу со стороны азиатских стран значительно вырос, в частности, Сахалин готов к сотрудничеству с китайскими компаниями. Специалисты подчеркивают, что изменение климата влияет на рост численности этой тропической рыбы у берегов острова, но она требует правильной обработки сразу после вылова: охлаждения или заморозки. "Каждый из вариантов имеет свои нюансы. Например, охлажденную рыбу сложнее оформить для экспорта из-за бюрократических процедур, тогда как заморозка позволяет быстрее доставить продукцию за границу", - приводит пресс-служба слова специалиста ООО "Экспресс".
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бизнес, россия, сахалин
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин
12:04 12.10.2026
 
Сахалин готовится к экспорту тунца в азиатские страны

Компания "Экспресс" с Сахалина готовится к экспорту тунца в азиатские страны

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Компания "Экспресс" с Сахалина, которая занимается промыслом тунца в прибрежных водах острова, готовится к его экспорту в азиатские страны, сообщает правительство региона.
Как отмечается в сообщении, увеличение заходов тунца в прибрежные воды Сахалина создает новые возможности для промышленного вылова и экспорта этого ценного продукта.
"Речь не только о самом вылове, но и о новых возможностях для местных предприятий: расширять ассортимент продукции, выстраивать сотрудничество с покупателями и выходить на рынки за пределами региона. Интерес к сахалинскому тунцу со стороны зарубежных партнеров открывает для рыбаков дополнительные перспективы", - цитирует пресс-служба правительства главу региона Валерия Лимаренко.
В 2026 году в Сахалинской области впервые утвердили официальные промышленные квоты на вылов голубого тунца. Это открывает новые перспективы для развития отрасли на островах: считавшаяся экзотической рыба становится важной частью местной экономики, отмечает пресс-служба.
По информации представителя компании "Экспресс", в настоящее время интерес к тунцу со стороны азиатских стран значительно вырос, в частности, Сахалин готов к сотрудничеству с китайскими компаниями. Специалисты подчеркивают, что изменение климата влияет на рост численности этой тропической рыбы у берегов острова, но она требует правильной обработки сразу после вылова: охлаждения или заморозки.
"Каждый из вариантов имеет свои нюансы. Например, охлажденную рыбу сложнее оформить для экспорта из-за бюрократических процедур, тогда как заморозка позволяет быстрее доставить продукцию за границу", - приводит пресс-служба слова специалиста ООО "Экспресс".
 
БизнесРОССИЯСахалин
 
 
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