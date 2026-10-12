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Самолет НАТО пролетал недалеко от Калининградской области
Самолет НАТО пролетал недалеко от Калининградской области - 12.10.2026, ПРАЙМ
Самолет НАТО пролетал недалеко от Калининградской области
Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО пролетал недалеко от Калининградской области, следует из полетных данных, изученных РИА... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:04+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО пролетал недалеко от Калининградской области, следует из полетных данных, изученных РИА Новости. В понедельник самолет вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в 13.33 мск. По состоянию на 14.57 мск борт находился в воздушном пространстве Польши примерно в 100 километрах от границ Калининградской области. После этого самолет начал кружить в воздушном пространстве Польши и находится там по состоянию на 15.37 мск. Согласно данным, опубликованным на сайте ВВС США, дальность действия РЛС самолета ДРЛО Boeing E-3A Sentry составляет более 250 миль (более 400 километров). Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
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Бизнес, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, США, ВВС США, НАТО
Самолет НАТО пролетал недалеко от Калининградской области
Boeing E-3A Sentry НАТО пролетал недалеко от Калининградской области
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО пролетал недалеко от Калининградской области, следует из полетных данных, изученных РИА Новости.
В понедельник самолет вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в 13.33 мск. По состоянию на 14.57 мск борт находился в воздушном пространстве Польши примерно в 100 километрах от границ Калининградской области.
После этого самолет начал кружить в воздушном пространстве Польши и находится там по состоянию на 15.37 мск.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВВС США, дальность действия РЛС самолета ДРЛО Boeing E-3A Sentry составляет более 250 миль (более 400 километров).
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.