https://1prime.ru/20261012/saudovskaya-874142502.html

Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта Эр-Рияда

Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта Эр-Рияда - 12.10.2026, ПРАЙМ

Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта Эр-Рияда

Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта столицы Эр-Рияда, который пострадал в результате нескольких атак, сообщило в понедельник Главное | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:32+0300

2026-10-12T11:32+0300

2026-10-12T11:32+0300

бизнес

саудовская аравия

эр-рияд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874142502.jpg?1791793926

ДОХА, 12 окт - ПРАЙМ. Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта столицы Эр-Рияда, который пострадал в результате нескольких атак, сообщило в понедельник Главное управление гражданской авиации королевства. Работа воздушной гавани была приостановлена после атаки 10 октября, в результате которой погибли 13 человек и 309 получили ранения. "Приостановка операционной деятельности международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде продлена для завершения необходимых мер с целью обеспечения безопасности аэропорта и его готовности к работе", - отмечается в сообщении ведомства.

саудовская аравия

эр-рияд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, саудовская аравия, эр-рияд