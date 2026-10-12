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Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта Эр-Рияда
Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта Эр-Рияда - 12.10.2026, ПРАЙМ
Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта Эр-Рияда
Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта столицы Эр-Рияда, который пострадал в результате нескольких атак, сообщило в понедельник Главное | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T11:32+0300
2026-10-12T11:32+0300
2026-10-12T11:32+0300
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ДОХА, 12 окт - ПРАЙМ. Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта столицы Эр-Рияда, который пострадал в результате нескольких атак, сообщило в понедельник Главное управление гражданской авиации королевства. Работа воздушной гавани была приостановлена после атаки 10 октября, в результате которой погибли 13 человек и 309 получили ранения. "Приостановка операционной деятельности международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде продлена для завершения необходимых мер с целью обеспечения безопасности аэропорта и его готовности к работе", - отмечается в сообщении ведомства.
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бизнес, саудовская аравия, эр-рияд
Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд
Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта Эр-Рияда
Саудовская Аравия продлила приостановку работы аэропорта Эр-Рияда после нескольких атак
ДОХА, 12 окт - ПРАЙМ. Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта столицы Эр-Рияда, который пострадал в результате нескольких атак, сообщило в понедельник Главное управление гражданской авиации королевства.
Работа воздушной гавани была приостановлена после атаки 10 октября, в результате которой погибли 13 человек и 309 получили ранения.
"Приостановка операционной деятельности международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде продлена для завершения необходимых мер с целью обеспечения безопасности аэропорта и его готовности к работе", - отмечается в сообщении ведомства.