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В Сбербанке рассказали, как мошенники обманывают россиян
В Сбербанке рассказали, как мошенники обманывают россиян - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали, как мошенники обманывают россиян
Мошенники совершают восемь из десяти преступлений против граждан по телефону или в мессенджерах, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T07:26+0300
2026-10-12T07:26+0300
2026-10-12T07:26+0300
банки
финансы
россия
сбербанк
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мошенники совершают восемь из десяти преступлений против граждан по телефону или в мессенджерах, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
"Восемь из десяти преступлений против россиян совершаются по телефону и в мессенджерах", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что с начала года Сбербанк уберег от киберпреступников 7,4 миллиона человек — общий объем спасенных средств превышает 220 миллиардов рублей. А с начала года системы Сбербанка заблокировали свыше 11,4 миллиона звонков с мошеннических номеров — это больше 43 тысяч ежедневных звонков.
Как уточняется, Сбербанк также возвращает средства со счетов мошенников клиентам других банков: в этом году сумма таких возвратов превысила 3 миллиарда рублей.
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банки, финансы, россия, сбербанк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк
В Сбербанке рассказали, как мошенники обманывают россиян
Сбербанк: мошенники совершают восемь из десяти преступлений против россиян по телефону
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мошенники совершают восемь из десяти преступлений против граждан по телефону или в мессенджерах, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
"Восемь из десяти преступлений против россиян совершаются по телефону и в мессенджерах", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что с начала года Сбербанк уберег от киберпреступников 7,4 миллиона человек — общий объем спасенных средств превышает 220 миллиардов рублей. А с начала года системы Сбербанка заблокировали свыше 11,4 миллиона звонков с мошеннических номеров — это больше 43 тысяч ежедневных звонков.
Как уточняется, Сбербанк также возвращает средства со счетов мошенников клиентам других банков: в этом году сумма таких возвратов превысила 3 миллиарда рублей.