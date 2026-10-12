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В Сбербанке рассказали, как мошенники обманывают россиян

В Сбербанке рассказали, как мошенники обманывают россиян - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, как мошенники обманывают россиян

Мошенники совершают восемь из десяти преступлений против граждан по телефону или в мессенджерах, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T07:26+0300

2026-10-12T07:26+0300

2026-10-12T07:26+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мошенники совершают восемь из десяти преступлений против граждан по телефону или в мессенджерах, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. "Восемь из десяти преступлений против россиян совершаются по телефону и в мессенджерах", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что с начала года Сбербанк уберег от киберпреступников 7,4 миллиона человек — общий объем спасенных средств превышает 220 миллиардов рублей. А с начала года системы Сбербанка заблокировали свыше 11,4 миллиона звонков с мошеннических номеров — это больше 43 тысяч ежедневных звонков. Как уточняется, Сбербанк также возвращает средства со счетов мошенников клиентам других банков: в этом году сумма таких возвратов превысила 3 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, сбербанк