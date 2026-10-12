https://1prime.ru/20261012/sberbank-874166853.html
Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве сети АЗС "Трасса"
Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве сети АЗС "Трасса" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве сети АЗС "Трасса"
Сбербанк направил в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T22:19+0300
2026-10-12T22:19+0300
2026-10-12T22:19+0300
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Сбербанк направил в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в суд в понедельник и к рассмотрению еще не принято. Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса". "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
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бизнес, банки, евротранс, сбербанк
Бизнес, Банки, Евротранс, Сбербанк
Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве сети АЗС "Трасса"
Сбербанк направил в арбитражный суд Подмосковья заявление о банкротстве сети АЗС "Трасса"
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Сбербанк направил в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление поступило в суд в понедельник и к рассмотрению еще не принято.
Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса".
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.