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"Селигдар" превысил плановые показатели добычи золота и олова

"Селигдар" превысил плановые показатели добычи золота и олова - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Селигдар" превысил плановые показатели добычи золота и олова

"Селигдар" превысил показатели добычи золота и олова за девять месяцев - более 7 и 3 тонн, соответственно, рассказал президент полиметаллического холдинга... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:33+0300

2026-10-12T10:33+0300

2026-10-12T10:33+0300

промышленность

якутия

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" превысил показатели добычи золота и олова за девять месяцев - более 7 и 3 тонн, соответственно, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Оба промышленных дивизиона - золотодобывающий и оловодобывающий - идут с опережением плановых показателей. Холдинг за первые три квартала 2026 года добыл свыше 7 тонн золота и более 3 тонн олова в концентрате", - написал он в своем Telegram-канале. В январе-сентябре 2025 года производство золота составило 6,15 тонны, а олова - 2,597 тысячи тонн в концентрате. Следовательно показатель мог вырасти примерно на 13,8% и 15,5%, соответственно. Кроме того, Хрущ отметил, что Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила прирост запасов по итогам геолого-разведочных работ. Так, по Хвойному месторождению в Якутии учтены балансовые запасы в 37,8 тонны золота при среднем содержании в 0,76 грамма на тонну, а также 45 тонн серебра. Забалансовые запасы теперь достигают 5,2 тонны золота при содержании в 0,51 грамма и 5,5 тонны серебра. "Показатели значительно превышают результаты предыдущего ТЭО (технико-экономического обоснования - ред.), в том числе по запасам золота более чем в два раза, а по запасам руды почти в три раза", - подчеркнул президент компании. "Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) Хрущ.

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