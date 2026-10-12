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Дорожная карта к финансовой устойчивости семьи - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Дорожная карта к финансовой устойчивости семьи
Дорожная карта к финансовой устойчивости семьи - 12.10.2026, ПРАЙМ
Дорожная карта к финансовой устойчивости семьи
Финансовое благополучие семьи — не случайность, а результат последовательных действий. Как рассказала агентству "Прайм" основатель школы финансовой грамотности... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T02:02+0300
2026-10-12T02:02+0300
эксклюзив
финансы
семья
кредиты
инвестиции
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Финансовое благополучие семьи — не случайность, а результат последовательных действий. Как рассказала агентству "Прайм" основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе, лучше не пытаться одновременно копить резерв, закрывать текущие задачи и инвестировать. При ограниченных ресурсах это обычно заканчивается тем, что ни одна задача не решается. Двигаться следует по этапам.Первый и главный шаг — сформировать подушку безопасности. Для этого нужно подсчитать обязательные расходы: жилье, транспорт, минимальный набор продуктов, лекарства, детский сад, платежи по кредитам. На основе этой суммы и формируется резерв."Затем закрываются дорогие потребительские долги, особенно кредитные карты и микрозаймы, — их ставка съедает бюджет быстрее любых других трат. После этого оформляется базовая страховка от крупных рисков, и только затем наращивается инвестиционный портфель", - говорит Гогаладзе.Копить на подушку и инвестировать одновременно можно, если позволяет доход. Например, при доходе семьи 200 тысяч рублей и расходах 150 тысяч свободными остаются 50 тысяч рублей. Пока подушки нет, разумно направить 40 тысяч на резерв и 10 тысяч - на долгосрочные инвестиции. Небольшая сумма за счет регулярности и сложного процента на длинном горизонте дает ощутимый результат. Если же накоплений почти нет и доход нестабильный, приоритет однозначно за резервом.Размер подушки определяет список обязательных трат. В него входят жилье, коммунальные платежи, базовые продукты, транспорт до работы или учебы, лекарства, обязательные расходы на детей, платежи по кредитам и ипотеке. Развлечения, рестораны, путешествия и подписки сюда не входят. Если доходы позволяют, к обязательным расходам можно сделать надбавку на комфорт в 20–50%, чтобы жизнь семьи не превращалась в постоянную экономию.Классический ориентир для семьи со стабильным доходом — 3–6 месяцев обязательных расходов, где три месяца — абсолютный минимум, а шесть — спокойный, здоровый запас. Если доход нестабильный, детей несколько или работает только один родитель, разумнее ориентироваться на 6–12 месяцев. В цифрах это выглядит так: при обязательных расходах 150 тысяч рублей в месяц минимальная подушка составит 450 тысяч рублей, а комфортная, на полгода вперед — около 900 тысяч рублей.Подушку безопасности удобно представить как матрешку из нескольких слоев. Первый — наличные дома в сейфе на срочный случай. Второй — накопительный счет в банке, который работает как текущий, но с процентом. Третий — короткие вклады на месяц-три. Четвертый — ОФЗ сроком до одного года и фонды денежного рынка на брокерском счете. При выводе денег с брокерского счета удерживается налог на весь доход с начала года, поэтому лучше уточнить у брокера, будет ли этот счет отдельной налоговой базой.Валюту в подушку стоит добавлять не первым шагом, а после того, как накоплены деньги на 3–6 месяцев в рублях. "Держать весь резерв в валюте не стоит: курсовые колебания на коротком горизонте способны обесценить подушку так же, как падение акций. Главный принцип — доступность в любой момент и сохранность стоимости", - заключает финансист.
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эксклюзив, финансы, семья, кредиты, инвестиции
Эксклюзив, Финансы, семья, кредиты, инвестиции
02:02 12.10.2026
 
Дорожная карта к финансовой устойчивости семьи

Финансист Гогаладзе рассказала, с чего начинать создание подушки безопасности

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Финансовое благополучие семьи — не случайность, а результат последовательных действий. Как рассказала агентству "Прайм" основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе, лучше не пытаться одновременно копить резерв, закрывать текущие задачи и инвестировать. При ограниченных ресурсах это обычно заканчивается тем, что ни одна задача не решается. Двигаться следует по этапам.
Первый и главный шаг — сформировать подушку безопасности. Для этого нужно подсчитать обязательные расходы: жилье, транспорт, минимальный набор продуктов, лекарства, детский сад, платежи по кредитам. На основе этой суммы и формируется резерв.
"Затем закрываются дорогие потребительские долги, особенно кредитные карты и микрозаймы, — их ставка съедает бюджет быстрее любых других трат. После этого оформляется базовая страховка от крупных рисков, и только затем наращивается инвестиционный портфель", - говорит Гогаладзе.
Копить на подушку и инвестировать одновременно можно, если позволяет доход. Например, при доходе семьи 200 тысяч рублей и расходах 150 тысяч свободными остаются 50 тысяч рублей. Пока подушки нет, разумно направить 40 тысяч на резерв и 10 тысяч - на долгосрочные инвестиции. Небольшая сумма за счет регулярности и сложного процента на длинном горизонте дает ощутимый результат. Если же накоплений почти нет и доход нестабильный, приоритет однозначно за резервом.
Размер подушки определяет список обязательных трат. В него входят жилье, коммунальные платежи, базовые продукты, транспорт до работы или учебы, лекарства, обязательные расходы на детей, платежи по кредитам и ипотеке. Развлечения, рестораны, путешествия и подписки сюда не входят. Если доходы позволяют, к обязательным расходам можно сделать надбавку на комфорт в 20–50%, чтобы жизнь семьи не превращалась в постоянную экономию.
Россияне стали откладывать больше денег на финансовую подушку безопасности
26 августа, 10:28
Классический ориентир для семьи со стабильным доходом — 3–6 месяцев обязательных расходов, где три месяца — абсолютный минимум, а шесть — спокойный, здоровый запас. Если доход нестабильный, детей несколько или работает только один родитель, разумнее ориентироваться на 6–12 месяцев. В цифрах это выглядит так: при обязательных расходах 150 тысяч рублей в месяц минимальная подушка составит 450 тысяч рублей, а комфортная, на полгода вперед — около 900 тысяч рублей.
Подушку безопасности удобно представить как матрешку из нескольких слоев. Первый — наличные дома в сейфе на срочный случай. Второй — накопительный счет в банке, который работает как текущий, но с процентом. Третий — короткие вклады на месяц-три. Четвертый — ОФЗ сроком до одного года и фонды денежного рынка на брокерском счете. При выводе денег с брокерского счета удерживается налог на весь доход с начала года, поэтому лучше уточнить у брокера, будет ли этот счет отдельной налоговой базой.
Валюту в подушку стоит добавлять не первым шагом, а после того, как накоплены деньги на 3–6 месяцев в рублях. "Держать весь резерв в валюте не стоит: курсовые колебания на коротком горизонте способны обесценить подушку так же, как падение акций. Главный принцип — доступность в любой момент и сохранность стоимости", - заключает финансист.
 
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