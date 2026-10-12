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Сенатор предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять продавцов - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Сенатор предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять продавцов
Сенатор предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять продавцов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Сенатор предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять продавцов
Член комитета Совфеда по регполитике Олег Голов предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять, уведомил ли продавец Роспотребнадзор о начале своей... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T21:43+0300
2026-10-12T21:46+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
совет федерации
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Член комитета Совфеда по регполитике Олег Голов предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять, уведомил ли продавец Роспотребнадзор о начале своей деятельности и зарегистрирован ли он в системе маркировки. Политик выступил на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вопросам регулирования рынка доставки продуктов питания и готовой еды. "Сегодня это... крупная отрасль с оборотом более одного триллиона рублей и важная часть платформенной экономики. Считаю, что к этой сфере необходимо применять понятные и единые требования. Прежде чем допускать продавца на платформу, сервис доставки должен проверять, уведомил ли он Роспотребнадзор о начале деятельности, зарегистрирован ли в системе маркировки и прослеживаемости и есть ли у него необходимые документы на продукцию", - написал политик в Telegram-канале. По его мнению, важно, чтобы ответственность не заканчивалась на формальном размещении товара в приложении. Покупатель должен быть уверен, что за красивой карточкой продукта стоит легальный поставщик, а сама продукция соответствует установленным требованиям. "Крупные платформы могут сыграть важную роль в наведении порядка на рынке. Проверка контрагентов и товаров поможет сократить возможности для нелегальной торговли, повысить прозрачность отрасли и защитить потребителей", - считает Голов. По словам сенатора, важно развивать современные сервисы, не забывая о главном: удобство покупки не должно идти в ущерб качеству и безопасности продуктов, которые попадают на стол к людям.
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бизнес, россия, роспотребнадзор, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор, Совет Федерации
21:43 12.10.2026 (обновлено: 21:46 12.10.2026)
 
Сенатор предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять продавцов

Сенатор Голов предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять продавцов

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Член комитета Совфеда по регполитике Олег Голов предложил обязать сервисы по доставке продуктов проверять, уведомил ли продавец Роспотребнадзор о начале своей деятельности и зарегистрирован ли он в системе маркировки.
Политик выступил на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вопросам регулирования рынка доставки продуктов питания и готовой еды.
"Сегодня это... крупная отрасль с оборотом более одного триллиона рублей и важная часть платформенной экономики. Считаю, что к этой сфере необходимо применять понятные и единые требования. Прежде чем допускать продавца на платформу, сервис доставки должен проверять, уведомил ли он Роспотребнадзор о начале деятельности, зарегистрирован ли в системе маркировки и прослеживаемости и есть ли у него необходимые документы на продукцию", - написал политик в Telegram-канале.
По его мнению, важно, чтобы ответственность не заканчивалась на формальном размещении товара в приложении. Покупатель должен быть уверен, что за красивой карточкой продукта стоит легальный поставщик, а сама продукция соответствует установленным требованиям.
"Крупные платформы могут сыграть важную роль в наведении порядка на рынке. Проверка контрагентов и товаров поможет сократить возможности для нелегальной торговли, повысить прозрачность отрасли и защитить потребителей", - считает Голов.
По словам сенатора, важно развивать современные сервисы, не забывая о главном: удобство покупки не должно идти в ущерб качеству и безопасности продуктов, которые попадают на стол к людям.
 
БизнесРОССИЯРоспотребнадзорСовет Федерации
 
 
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