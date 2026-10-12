https://1prime.ru/20261012/severstal-874157353.html

В "Северстали" прокомментировали новые санкции Евросоюза

В "Северстали" прокомментировали новые санкции Евросоюза - 12.10.2026, ПРАЙМ

В "Северстали" прокомментировали новые санкции Евросоюза

Новый пакет санкций ЕС, в который вошли два дочерних предприятия "Северстали", ничего не изменит, так как ограничения в отношении компании действовали и ранее,... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:29+0300

2026-10-12T17:29+0300

2026-10-12T17:29+0300

москва

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северсталь

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС, в который вошли два дочерних предприятия "Северстали", ничего не изменит, так как ограничения в отношении компании действовали и ранее, сообщили РИА Новости в "Северстали". Ранее в понедельник Евросоюз внес в санкционные списки 1569 российских предприятий, организаций и их руководителей, в том числе из судостроительной, авиационной, ракетно-космической, химической, электронной и текстильной промышленности, а также научных и образовательных учреждений. В том числе введены санкции против АО "Северсталь канаты" и ООО "Северсталь подъемные технологии". "В отношении "Северстали", а значит и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Для компании ничего не изменится от нового пакета", - отметили в компании, комментируя санкции ЕС против двух дочерних предприятий. Россия неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ним. В Москве подчеркивали, что санкционное давление наносит ущерб самим государствам, вводящим ограничения. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года сократилась на 89% в годовом выражении и составила 4,119 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, ес, северсталь