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В "Северстали" прокомментировали новые санкции Евросоюза - 12.10.2026, ПРАЙМ
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В "Северстали" прокомментировали новые санкции Евросоюза
В "Северстали" прокомментировали новые санкции Евросоюза - 12.10.2026, ПРАЙМ
В "Северстали" прокомментировали новые санкции Евросоюза
Новый пакет санкций ЕС, в который вошли два дочерних предприятия "Северстали", ничего не изменит, так как ограничения в отношении компании действовали и ранее,... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:29+0300
2026-10-12T17:29+0300
москва
ес
северсталь
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС, в который вошли два дочерних предприятия "Северстали", ничего не изменит, так как ограничения в отношении компании действовали и ранее, сообщили РИА Новости в "Северстали". Ранее в понедельник Евросоюз внес в санкционные списки 1569 российских предприятий, организаций и их руководителей, в том числе из судостроительной, авиационной, ракетно-космической, химической, электронной и текстильной промышленности, а также научных и образовательных учреждений. В том числе введены санкции против АО "Северсталь канаты" и ООО "Северсталь подъемные технологии". "В отношении "Северстали", а значит и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Для компании ничего не изменится от нового пакета", - отметили в компании, комментируя санкции ЕС против двух дочерних предприятий. Россия неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ним. В Москве подчеркивали, что санкционное давление наносит ущерб самим государствам, вводящим ограничения. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года сократилась на 89% в годовом выражении и составила 4,119 миллиарда рублей.
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москва, ес, северсталь
МОСКВА, ЕС, Северсталь
17:29 12.10.2026
 
В "Северстали" прокомментировали новые санкции Евросоюза

"Северсталь": новый пакет санкций ЕС против дочерних предприятий ничего не изменит

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС, в который вошли два дочерних предприятия "Северстали", ничего не изменит, так как ограничения в отношении компании действовали и ранее, сообщили РИА Новости в "Северстали".
Ранее в понедельник Евросоюз внес в санкционные списки 1569 российских предприятий, организаций и их руководителей, в том числе из судостроительной, авиационной, ракетно-космической, химической, электронной и текстильной промышленности, а также научных и образовательных учреждений. В том числе введены санкции против АО "Северсталь канаты" и ООО "Северсталь подъемные технологии".
"В отношении "Северстали", а значит и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Для компании ничего не изменится от нового пакета", - отметили в компании, комментируя санкции ЕС против двух дочерних предприятий.
Россия неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ним. В Москве подчеркивали, что санкционное давление наносит ущерб самим государствам, вводящим ограничения.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года сократилась на 89% в годовом выражении и составила 4,119 миллиарда рублей.
 
МОСКВАЕССеверсталь
 
 
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