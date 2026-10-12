https://1prime.ru/20261012/siluanov-874144194.html
Силуанов рассказал о подготовке бюджета России на 2027-2029 годы
Силуанов рассказал о подготовке бюджета России на 2027-2029 годы - 12.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о подготовке бюджета России на 2027-2029 годы
Бюджет России на 2027-2029 годы подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на мировом рынке, заявил министр финансов РФ Антон... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:22+0300
2026-10-12T12:22+0300
2026-10-12T12:22+0300
финансы
россия
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Бюджет России на 2027-2029 годы подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на мировом рынке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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финансы, россия, антон силуанов, госдума
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума
Силуанов рассказал о подготовке бюджета России на 2027-2029 годы
Силуанов: бюджет РФ на 2027-2029 годы подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям