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Силуанов рассказал о подготовке бюджета России на 2027-2029 годы

Силуанов рассказал о подготовке бюджета России на 2027-2029 годы - 12.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о подготовке бюджета России на 2027-2029 годы

Бюджет России на 2027-2029 годы подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на мировом рынке, заявил министр финансов РФ Антон... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:22+0300

2026-10-12T12:22+0300

2026-10-12T12:22+0300

финансы

россия

антон силуанов

госдума

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Бюджет России на 2027-2029 годы подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на мировом рынке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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финансы, россия, антон силуанов, госдума