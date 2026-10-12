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Силуанов: правительство уделяло большое внимание эффективности расходов
Силуанов: правительство уделяло большое внимание эффективности расходов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов: правительство уделяло большое внимание эффективности расходов
Правительство России при подготовке проекта бюджета на 2027-2029 годы уделяло большое внимание эффективности расходов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:39+0300
2026-10-12T12:39+0300
2026-10-12T12:39+0300
финансы
россия
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство России при подготовке проекта бюджета на 2027-2029 годы уделяло большое внимание эффективности расходов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Комитет в понедельник рассматривает прогноз социально-экономического развития РФ и основные параметры проекта федерального бюджета на предстоящие три года. "В правительстве большое внимание уделяли эффективности расходов. Пересмотрели все те решения ...на предмет повышения отдачи тех денег, которые мы направляем через бюджет на финансирование государственного сектора, повышение адресности, социальной поддержки, которая оказывается из бюджета, приоритизация начатых объектов капитального строительства и снижение процентных бюджетных рисков и реализация программ льготного кредитования", - сказал Силуанов.
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финансы, россия, антон силуанов, госдума
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума
Силуанов: правительство уделяло большое внимание эффективности расходов
Глава Минфина Силуанов: правительство уделяло большое внимание эффективности расходов
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство России при подготовке проекта бюджета на 2027-2029 годы уделяло большое внимание эффективности расходов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Комитет в понедельник рассматривает прогноз социально-экономического развития РФ и основные параметры проекта федерального бюджета на предстоящие три года.
"В правительстве большое внимание уделяли эффективности расходов. Пересмотрели все те решения ...на предмет повышения отдачи тех денег, которые мы направляем через бюджет на финансирование государственного сектора, повышение адресности, социальной поддержки, которая оказывается из бюджета, приоритизация начатых объектов капитального строительства и снижение процентных бюджетных рисков и реализация программ льготного кредитования", - сказал Силуанов.