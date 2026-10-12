https://1prime.ru/20261012/siluanov-874144946.html

Силуанов рассказал о работе системы подтверждения ожидания товаров

Силуанов рассказал о работе системы подтверждения ожидания товаров - 12.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о работе системы подтверждения ожидания товаров

Бюджет России получил более 34 миллиардов рублей за три месяца работы системы подтверждения ожидания товаров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:39+0300

2026-10-12T12:39+0300

2026-10-12T12:39+0300

россия

финансы

антон силуанов

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874144946.jpg?1791797999

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Бюджет России получил более 34 миллиардов рублей за три месяца работы системы подтверждения ожидания товаров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы внедрили систему подтверждения ожидания поставки товаров, так называемый СПОТ, в первую очередь, предотвращаем поставки товаров без уплаты налога на добавленную стоимость и не полную уплату пошлин. За счет работы этой системы только за три месяца текущего года получено более 34 миллиардов рублей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, антон силуанов, госдума