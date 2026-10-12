https://1prime.ru/20261012/siluanov-874144946.html
Силуанов рассказал о работе системы подтверждения ожидания товаров
Силуанов рассказал о работе системы подтверждения ожидания товаров - 12.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о работе системы подтверждения ожидания товаров
Бюджет России получил более 34 миллиардов рублей за три месяца работы системы подтверждения ожидания товаров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:39+0300
2026-10-12T12:39+0300
2026-10-12T12:39+0300
россия
финансы
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Бюджет России получил более 34 миллиардов рублей за три месяца работы системы подтверждения ожидания товаров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы внедрили систему подтверждения ожидания поставки товаров, так называемый СПОТ, в первую очередь, предотвращаем поставки товаров без уплаты налога на добавленную стоимость и не полную уплату пошлин. За счет работы этой системы только за три месяца текущего года получено более 34 миллиардов рублей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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россия, финансы, антон силуанов, госдума
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Госдума
Силуанов рассказал о работе системы подтверждения ожидания товаров
Силуанов: бюджет РФ получил более 34 млрд рублей за три месяца работы системы СПОТ