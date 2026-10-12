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В Smartavia и S7 рассказали о возможности запуска спортивных трансляций - 12.10.2026, ПРАЙМ
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В Smartavia и S7 рассказали о возможности запуска спортивных трансляций
В Smartavia и S7 рассказали о возможности запуска спортивных трансляций - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Smartavia и S7 рассказали о возможности запуска спортивных трансляций
В России существует техническая возможность для запуска прямых спортивных трансляции на борту самолета в полете, некоторые компании ведут работу в этом... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T00:46+0300
2026-10-12T00:46+0300
бизнес
технологии
россия
s7
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874134351.jpg?1791755203
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В России существует техническая возможность для запуска прямых спортивных трансляции на борту самолета в полете, некоторые компании ведут работу в этом направлении и проводят соответствующие исследования, рассказали РИА Новости в Smartavia и S7. "Техническая возможность для этого есть… Если в России появится провайдер спутникового интернета с фокусом на предоставление услуг для авиакомпаний, этот вопрос может быть решен положительно", - ответили в пресс-службе Smartavia на вопрос, когда в самолете можно будет смотреть прямые трансляции спортивных событий. Авиакомпания S7 активно сотрудничает с компаниями по вопросу предоставления доступа к широкополосному интернету во время полета и ведет исследования, сообщили в пресс-службе перевозчика. При этом дать прогноз по срокам сейчас очень сложно. Самолеты Smartavia и S7 оборудованы системой развлечений, которая запускается с личного мобильного устройства, рассказали перевозчики. Это связано с тем, что авиакомпании эксплуатируют узкофюзеляжные самолеты, в которых не предусмотрены персональные экраны для пассажиров.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, s7
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, S7
00:46 12.10.2026
 
В Smartavia и S7 рассказали о возможности запуска спортивных трансляций

Smartavia и S7: в России есть возможность запуска спортивных трансляций в самолете

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В России существует техническая возможность для запуска прямых спортивных трансляции на борту самолета в полете, некоторые компании ведут работу в этом направлении и проводят соответствующие исследования, рассказали РИА Новости в Smartavia и S7.
"Техническая возможность для этого есть… Если в России появится провайдер спутникового интернета с фокусом на предоставление услуг для авиакомпаний, этот вопрос может быть решен положительно", - ответили в пресс-службе Smartavia на вопрос, когда в самолете можно будет смотреть прямые трансляции спортивных событий.
Авиакомпания S7 активно сотрудничает с компаниями по вопросу предоставления доступа к широкополосному интернету во время полета и ведет исследования, сообщили в пресс-службе перевозчика. При этом дать прогноз по срокам сейчас очень сложно.
Самолеты Smartavia и S7 оборудованы системой развлечений, которая запускается с личного мобильного устройства, рассказали перевозчики. Это связано с тем, что авиакомпании эксплуатируют узкофюзеляжные самолеты, в которых не предусмотрены персональные экраны для пассажиров.
 
БизнесТехнологииРОССИЯS7
 
 
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