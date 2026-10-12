https://1prime.ru/20261012/smartavia-874134351.html

В Smartavia и S7 рассказали о возможности запуска спортивных трансляций

В Smartavia и S7 рассказали о возможности запуска спортивных трансляций - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Smartavia и S7 рассказали о возможности запуска спортивных трансляций

В России существует техническая возможность для запуска прямых спортивных трансляции на борту самолета в полете, некоторые компании ведут работу в этом... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T00:46+0300

2026-10-12T00:46+0300

2026-10-12T00:46+0300

бизнес

технологии

россия

s7

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В России существует техническая возможность для запуска прямых спортивных трансляции на борту самолета в полете, некоторые компании ведут работу в этом направлении и проводят соответствующие исследования, рассказали РИА Новости в Smartavia и S7. "Техническая возможность для этого есть… Если в России появится провайдер спутникового интернета с фокусом на предоставление услуг для авиакомпаний, этот вопрос может быть решен положительно", - ответили в пресс-службе Smartavia на вопрос, когда в самолете можно будет смотреть прямые трансляции спортивных событий. Авиакомпания S7 активно сотрудничает с компаниями по вопросу предоставления доступа к широкополосному интернету во время полета и ведет исследования, сообщили в пресс-службе перевозчика. При этом дать прогноз по срокам сейчас очень сложно. Самолеты Smartavia и S7 оборудованы системой развлечений, которая запускается с личного мобильного устройства, рассказали перевозчики. Это связано с тем, что авиакомпании эксплуатируют узкофюзеляжные самолеты, в которых не предусмотрены персональные экраны для пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, s7