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Поставки смартфонов в мире в III квартале упали на 20% - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Поставки смартфонов в мире в III квартале упали на 20%
Поставки смартфонов в мире в III квартале упали на 20% - 12.10.2026, ПРАЙМ
Поставки смартфонов в мире в III квартале упали на 20%
Поставки смартфонов в мире в третьем квартале сократились на 20% в годовом выражении и достигли самого низкого с 2012 года значения для этого периода, говорится | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T15:33+0300
2026-10-12T15:33+0300
samsung
apple
xiaomi
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Поставки смартфонов в мире в третьем квартале сократились на 20% в годовом выражении и достигли самого низкого с 2012 года значения для этого периода, говорится в исследовании Counterpoint Research. "Мировые поставки смартфонов сократились на 20% в годовом выражении в третьем квартале 2026 года, что стало самым низким показателем для третьего квартала с 2012 года", - говорится в сообщении со ссылкой на предварительные данные. Снижение отмечается на фоне продолжающегося дефицита чипов памяти, который ограничил поставки для большинства производителей, отмечается в сообщении. Первое место в третьем квартале по доле рынка заняла южнокорейская компания Samsung, ее показатель составил 23% против 19% за аналогичный прошлогодний период, при этом поставки сократились на 3% в годовом выражении, говорится в исследовании. Вторую позицию заняла компания Apple, доля рынка компании впервые для июля-сентября превысила 20%, поднявшись до 22% с 18% в третьем квартале прошлого года, а поставки при этом также снизились к прошлому году, говорится в релизе. В то же время китайский производитель Xiaomi сократил долю рынка до 10% с 14% годом ранее, а поставки упали сразу более чем на 30% к прошлому году. Oppo и Vivo зафиксировали годовое снижение поставок в третьем квартале более чем на 20%, доли рынка также сократились - до 9% с 12% и до 8% с 9% соответственно, говорится в релизе.
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40
samsung, apple, xiaomi
Samsung, Apple, Xiaomi
15:33 12.10.2026
 
Поставки смартфонов в мире в III квартале упали на 20%

Counterpoint Research: поставки смартфонов в мире упали на 20% в третьем квартале

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Поставки смартфонов в мире в третьем квартале сократились на 20% в годовом выражении и достигли самого низкого с 2012 года значения для этого периода, говорится в исследовании Counterpoint Research.
"Мировые поставки смартфонов сократились на 20% в годовом выражении в третьем квартале 2026 года, что стало самым низким показателем для третьего квартала с 2012 года", - говорится в сообщении со ссылкой на предварительные данные.
Снижение отмечается на фоне продолжающегося дефицита чипов памяти, который ограничил поставки для большинства производителей, отмечается в сообщении.
Первое место в третьем квартале по доле рынка заняла южнокорейская компания Samsung, ее показатель составил 23% против 19% за аналогичный прошлогодний период, при этом поставки сократились на 3% в годовом выражении, говорится в исследовании.
Вторую позицию заняла компания Apple, доля рынка компании впервые для июля-сентября превысила 20%, поднявшись до 22% с 18% в третьем квартале прошлого года, а поставки при этом также снизились к прошлому году, говорится в релизе.
В то же время китайский производитель Xiaomi сократил долю рынка до 10% с 14% годом ранее, а поставки упали сразу более чем на 30% к прошлому году. Oppo и Vivo зафиксировали годовое снижение поставок в третьем квартале более чем на 20%, доли рынка также сократились - до 9% с 12% и до 8% с 9% соответственно, говорится в релизе.
 
SamsungAppleXiaomi
 
 
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