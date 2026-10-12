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СМИ: поведение Зеленского может стать более опасным для Киева
СМИ: поведение Зеленского может стать более опасным для Киева - 12.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: поведение Зеленского может стать более опасным для Киева
Поведение Владимира Зеленского в отношении США на этот раз может сделать более опасной политическую ситуацию для Киева, пишет агентство Блумберг со ссылкой на... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:52+0300
2026-10-12T09:52+0300
2026-10-12T09:52+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского в отношении США на этот раз может сделать более опасной политическую ситуацию для Киева, пишет агентство Блумберг со ссылкой на экс-директора по России в Совете национальной безопасности США Фиону Хилл. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. По мнению Фионы Хилл, на этот раз поведение Зеленского в отношении США "могут сделать ситуацию более опасной для Киева в политическом плане", говорится в материале агентства. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
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Мировая экономика, Общество , США, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ: поведение Зеленского может стать более опасным для Киева
Bloomberg: поведение Зеленского в отношении США сделает ситуацию более опасной для Киева