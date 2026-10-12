https://1prime.ru/20261012/sojuzmultfilm-874147567.html

"Союзмультфильм" и "Интеграция" будут сотрудничать в сфере АПК

"Союзмультфильм" и "Интеграция" будут сотрудничать в сфере АПК - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Союзмультфильм" и "Интеграция" будут сотрудничать в сфере АПК

Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию сельского хозяйства и | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:35+0300

2026-10-12T13:35+0300

2026-10-12T13:35+0300

союзмультфильм

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874147567.jpg?1791801359

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию сельского хозяйства и аграрного образования через создание мультфильмов, организацию фестивалей и конкурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Иннопрактика". "Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию сельского хозяйства, аграрного образования, науки и аграрных профессий", - говорится в сообщении. Ожидается, что в рамках соглашения стороны совместно будут разрабатывать концепции и сценарии анимационных фильмов и сериалов, посвященных агропромышленному комплексу и смежным отраслям, а также организовывать и совместно участвовать в фестивалях и конкурсах с инициативами, способствующими росту интереса аудитории и профессионалов анимационной индустрии к агробиотехнологиям. Как отметил генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, слова которого приводятся в сообщении, если сельское хозяйство станет частью детского культурного кода, появится новое поколение увлеченных исследователей и созидателей. "Запуская новые проекты, мы с "Союзмультфильмом" сможем создать захватывающие сюжеты и показать, что вывести новые сорта растений или восстановить плодородие почвы с помощью микроорганизмов - это такое же увлекательное приключение, как полет в космос" - подчеркнул генеральный директор Центра развития образования "Интеграция" Владимир Авдеенко. Центр развития образования "Интеграция" создан в 2023 году и входит в экосистему "Иннопрактики". "Интеграция" реализует проекты, направленные на формирование кадрового резерва для АПК, повышение престижа аграрных профессий и популяризацию агропромышленного комплекса. "Союзмультфильм" – современный медиахолдинг и крупнейшая анимационная студия в России, выпускающая более 20 часов анимации в год – это сериалы, полнометражные и короткометражные фильмы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

союзмультфильм