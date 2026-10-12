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"Союзмультфильм" и "Интеграция" будут сотрудничать в сфере АПК - 12.10.2026, ПРАЙМ
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"Союзмультфильм" и "Интеграция" будут сотрудничать в сфере АПК
"Союзмультфильм" и "Интеграция" будут сотрудничать в сфере АПК - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Союзмультфильм" и "Интеграция" будут сотрудничать в сфере АПК
Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию сельского хозяйства и | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:35+0300
2026-10-12T13:35+0300
союзмультфильм
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874147567.jpg?1791801359
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию сельского хозяйства и аграрного образования через создание мультфильмов, организацию фестивалей и конкурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Иннопрактика". "Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию сельского хозяйства, аграрного образования, науки и аграрных профессий", - говорится в сообщении. Ожидается, что в рамках соглашения стороны совместно будут разрабатывать концепции и сценарии анимационных фильмов и сериалов, посвященных агропромышленному комплексу и смежным отраслям, а также организовывать и совместно участвовать в фестивалях и конкурсах с инициативами, способствующими росту интереса аудитории и профессионалов анимационной индустрии к агробиотехнологиям. Как отметил генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, слова которого приводятся в сообщении, если сельское хозяйство станет частью детского культурного кода, появится новое поколение увлеченных исследователей и созидателей. "Запуская новые проекты, мы с "Союзмультфильмом" сможем создать захватывающие сюжеты и показать, что вывести новые сорта растений или восстановить плодородие почвы с помощью микроорганизмов - это такое же увлекательное приключение, как полет в космос" - подчеркнул генеральный директор Центра развития образования "Интеграция" Владимир Авдеенко. Центр развития образования "Интеграция" создан в 2023 году и входит в экосистему "Иннопрактики". "Интеграция" реализует проекты, направленные на формирование кадрового резерва для АПК, повышение престижа аграрных профессий и популяризацию агропромышленного комплекса. "Союзмультфильм" – современный медиахолдинг и крупнейшая анимационная студия в России, выпускающая более 20 часов анимации в год – это сериалы, полнометражные и короткометражные фильмы.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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союзмультфильм
Союзмультфильм
13:35 12.10.2026
 
"Союзмультфильм" и "Интеграция" будут сотрудничать в сфере АПК

Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию сельского хозяйства и аграрного образования через создание мультфильмов, организацию фестивалей и конкурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Иннопрактика".
"Киностудия "Союзмультфильм" и Центр развития образования "Интеграция" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию сельского хозяйства, аграрного образования, науки и аграрных профессий", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в рамках соглашения стороны совместно будут разрабатывать концепции и сценарии анимационных фильмов и сериалов, посвященных агропромышленному комплексу и смежным отраслям, а также организовывать и совместно участвовать в фестивалях и конкурсах с инициативами, способствующими росту интереса аудитории и профессионалов анимационной индустрии к агробиотехнологиям.
Как отметил генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, слова которого приводятся в сообщении, если сельское хозяйство станет частью детского культурного кода, появится новое поколение увлеченных исследователей и созидателей.
"Запуская новые проекты, мы с "Союзмультфильмом" сможем создать захватывающие сюжеты и показать, что вывести новые сорта растений или восстановить плодородие почвы с помощью микроорганизмов - это такое же увлекательное приключение, как полет в космос" - подчеркнул генеральный директор Центра развития образования "Интеграция" Владимир Авдеенко.
Центр развития образования "Интеграция" создан в 2023 году и входит в экосистему "Иннопрактики". "Интеграция" реализует проекты, направленные на формирование кадрового резерва для АПК, повышение престижа аграрных профессий и популяризацию агропромышленного комплекса.
"Союзмультфильм" – современный медиахолдинг и крупнейшая анимационная студия в России, выпускающая более 20 часов анимации в год – это сериалы, полнометражные и короткометражные фильмы.
 
Союзмультфильм
 
 
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