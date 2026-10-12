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Совдир "Газпрома" обсудит изменения в инвестпрограмме и бюджете на 2026 год

Совдир "Газпрома" обсудит изменения в инвестпрограмме и бюджете на 2026 год - 12.10.2026, ПРАЙМ

Совдир "Газпрома" обсудит изменения в инвестпрограмме и бюджете на 2026 год

Совет директоров "Газпрома" 20 октября обсудит изменения в инвестиционной программе и бюджете на 2026 год, сообщила компания. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:02+0300

2026-10-12T17:02+0300

2026-10-12T17:04+0300

газ

дальний восток

газпром

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 20 октября обсудит изменения в инвестиционной программе и бюджете на 2026 год, сообщила компания. "Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 октября 2026 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2026 год", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе заседания планируется обсудить развитие газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая объекты генерации. А также развитие и применение цифрового моделирования, искусственного интеллекта (ИИ) и других передовых цифровых технологий в процессах геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки газа. Также совет директоров "Газпрома" 22 октября обсудит перспективы развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании. "Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента... 22 октября 2026 года. Повестка дня заочного голосования членов совета директоров эмитента: о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для ПАО "Газпром"", - говорится в другом сообщении компании. На этом заседании помимо этого будут рассмотрены вопросы о внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения, а также развитии кадрового потенциала компаний "Газпрома", включая кадровое обеспечение приоритетных проектов.

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