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Покупательная способность рабочих в Афганистане снизилась за год на 25%

Покупательная способность рабочих в Афганистане снизилась за год на 25% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Покупательная способность рабочих в Афганистане снизилась за год на 25%

Покупательная способность неквалифицированных рабочих в Афганистане снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом, что связано с ограниченными возможностями... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:51+0300

2026-10-12T18:51+0300

2026-10-12T19:08+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Покупательная способность неквалифицированных рабочих в Афганистане снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом, что связано с ограниченными возможностями трудоустройства, снижением зарплаты и ростом цен на продовольствие, говорится в опубликованном в понедельник новом отчете Всемирной продовольственной Программы ООН. "Покупательная способность неквалифицированных рабочих в Афганистане снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом", - говорится в отчете. ВПП сообщает, что неквалифицированные рабочие находили работу в среднем всего два дня в неделю. Доступность рабочих мест была на 14% ниже, чем годом ранее, и на 21% ниже трехлетнего среднего показателя. "Средняя заработная плата неквалифицированных рабочих также снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что еще больше сократило доходы семей, зависящих от ежедневного труда", - говорится в докладе. ВПП отмечает ослабление покупательной способности домохозяйств, зависящих от животноводства. "Продажа одной годовалой овцы позволяла приобрести примерно 260 килограммов недорогой пшеничной муки, что на 12% меньше, чем годом ранее, и на 7% ниже трехлетнего среднего показателя", - отмечается в документе. В ВПП считают, что снижение доходов и рост цен делают все более трудным для уязвимых домохозяйств приобретение достаточного количества продовольствия. Рост цен на топливо и удобрения также увеличил расходы на транспортировку и сельскохозяйственное производство, оказывая дополнительное давление на цепочки поставок и цены на рынках. "Зерно пшеницы и недорогая пшеничная мука подорожали на 10% по сравнению с прошлым годом, в то время как дорогая пшеничная мука выросла в цене на 6%", - информирует ВПП. Вместе с тем цены на некоторые продукты питания снизились в первую неделю октября. Рис "палови" подешевел на 1,9%, а рис "шолаи" - на 1,7% за неделю. Однако их цены по-прежнему были на 17% и 31% выше прошлогодних. Другие основные товары также показали годовой рост. Цены на растительное масло выросли на 12%, на сахар - на 10%, а на соль - на 4%. В то же время цены на бобовые снизились на 12%, а на хлеб - на 3% по сравнению с предыдущим годом. Цены на картофель снизились на 4,1% в первую неделю октября, на лук - на 3,1%, а на помидоры - на 0,2%. Выводы ВПП ООН отражают большое экономическое давление, с которым сталкиваются афганские домохозяйства, особенно те из них, у которых нет стабильной работы или альтернативных источников дохода. ВПП прогнозирует, что в 2026 году 17,4 миллиона афганцев столкнутся с серьезной продовольственной опасностью, а 4,9 миллиона матерей и детей будут страдать от недоедания.

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мировая экономика, афганистан, оон