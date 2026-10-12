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Мировой спрос на сталь может вернуться к росту в 2027 году - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Мировой спрос на сталь может вернуться к росту в 2027 году
Мировой спрос на сталь может вернуться к росту в 2027 году - 12.10.2026, ПРАЙМ
Мировой спрос на сталь может вернуться к росту в 2027 году
Мировой спрос на сталь останется практически неизменным в текущем году, но может вернуться к росту в 2027 году - на 1,7%, до 1,752 миллиарда тонн, следует из... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T11:40+0300
2026-10-12T11:40+0300
мировая экономика
китай
ближний восток
индия
wsa
ес
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на сталь останется практически неизменным в текущем году, но может вернуться к росту в 2027 году - на 1,7%, до 1,752 миллиарда тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "По сравнению с 2025 годом World Steel прогнозирует, что мировой спрос на сталь останется практически неизменным в 2026 году на уровне 1722 миллиона тонн, прежде чем вернуться к росту на 1,7% в 2027 году и достичь 1752 миллиона тонн", - говорится в сообщении. По данным WSA, динамика восстановления спроса маскируется масштабами структурного спада в Китае и усугубляется перебоями на энергетических рынках, вызванными сохраняющейся нестабильностью на Ближнем Востоке. Так, отмечается, что без учета Китая потребление стали в текущем году увеличивается на 1,5%, а в следующем темпы его роста ускорятся до 4%. Ассоциация полагает, что спрос на сталь в Китае сократится на 2% по итогам текущего года и на 1% в следующем. Прогнозируется, что в других развивающихся странах он вырастет на 1,9% в 2026 году и на 5,1% в 2027 году. Кроме того, ожидается, что видимое потребление стали в ЕС снизится на 0,3% в 2026 году, а затем вырастет на 3,1% в 2027 году. По мнению WSA, Индия остается самым быстрорастущим крупным рынком стали в мире - в этом году спрос увеличится на 7,9%, до 172,4 миллиона тонн, и на 8% в будущем году, до 186,2 миллиона тонн. Председатель экономического комитета ассоциации Альфонсо Идальго де Кальсеррада прогнозирует существенное оживление промышленной активности и спроса на сталь в развитых странах в следующем году. "Этому будут способствовать рост инвестиций в технологии искусственного интеллекта, увеличение расходов на оборону и переход к "зеленой" энергетике, рост доходов населения, а также благоприятные меры экономической политики", - считает он. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.
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мировая экономика, китай, ближний восток, индия, wsa, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИНДИЯ, WSA, ЕС
11:40 12.10.2026
 
Мировой спрос на сталь может вернуться к росту в 2027 году

World Steel: мировой спрос на сталь может вернуться к росту в 2027 году на 1,7%

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на сталь останется практически неизменным в текущем году, но может вернуться к росту в 2027 году - на 1,7%, до 1,752 миллиарда тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA).
"По сравнению с 2025 годом World Steel прогнозирует, что мировой спрос на сталь останется практически неизменным в 2026 году на уровне 1722 миллиона тонн, прежде чем вернуться к росту на 1,7% в 2027 году и достичь 1752 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
По данным WSA, динамика восстановления спроса маскируется масштабами структурного спада в Китае и усугубляется перебоями на энергетических рынках, вызванными сохраняющейся нестабильностью на Ближнем Востоке.
Так, отмечается, что без учета Китая потребление стали в текущем году увеличивается на 1,5%, а в следующем темпы его роста ускорятся до 4%.
Ассоциация полагает, что спрос на сталь в Китае сократится на 2% по итогам текущего года и на 1% в следующем. Прогнозируется, что в других развивающихся странах он вырастет на 1,9% в 2026 году и на 5,1% в 2027 году. Кроме того, ожидается, что видимое потребление стали в ЕС снизится на 0,3% в 2026 году, а затем вырастет на 3,1% в 2027 году.
По мнению WSA, Индия остается самым быстрорастущим крупным рынком стали в мире - в этом году спрос увеличится на 7,9%, до 172,4 миллиона тонн, и на 8% в будущем году, до 186,2 миллиона тонн.
Председатель экономического комитета ассоциации Альфонсо Идальго де Кальсеррада прогнозирует существенное оживление промышленной активности и спроса на сталь в развитых странах в следующем году.
"Этому будут способствовать рост инвестиций в технологии искусственного интеллекта, увеличение расходов на оборону и переход к "зеленой" энергетике, рост доходов населения, а также благоприятные меры экономической политики", - считает он.
По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.
 
Мировая экономикаКИТАЙБЛИЖНИЙ ВОСТОКИНДИЯWSAЕС
 
 
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