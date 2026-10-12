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Сравни восстановил работу сервисов после технического сбоя

Сравни восстановил работу сервисов после технического сбоя - 12.10.2026, ПРАЙМ

Сравни восстановил работу сервисов после технического сбоя

Финансовый маркетплейс Сравни восстановил работу основных сервисов после технического сбоя, произошедшего 11 октября. Об этом сообщила компания. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:48+0300

2026-10-12T18:48+0300

2026-10-12T18:48+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни восстановил работу основных сервисов после технического сбоя, произошедшего 11 октября. Об этом сообщила компания.Сайт и приложение Сравни снова доступны для оформления финансовых и страховых продуктов. На данный момент команде удалось восстановить возможность оформления кредитов, займов и вкладов, а также страховых продуктов: ОСАГО, страхования ипотеки, страхования выезжающих за рубеж, страхования от несчастных случаев и страхования имущества физических лиц.Команда маркетплейса продолжает работу над переносом инфраструктуры и восстановлением полноценной работы всех систем.

https://1prime.ru/20261009/sboj-874126289.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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