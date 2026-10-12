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Сравни восстановил работу сервисов после технического сбоя
Сравни восстановил работу сервисов после технического сбоя - 12.10.2026, ПРАЙМ
Сравни восстановил работу сервисов после технического сбоя
Финансовый маркетплейс Сравни восстановил работу основных сервисов после технического сбоя, произошедшего 11 октября. Об этом сообщила компания. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:48+0300
2026-10-12T18:48+0300
2026-10-12T18:48+0300
бизнес
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни восстановил работу основных сервисов после технического сбоя, произошедшего 11 октября. Об этом сообщила компания.Сайт и приложение Сравни снова доступны для оформления финансовых и страховых продуктов. На данный момент команде удалось восстановить возможность оформления кредитов, займов и вкладов, а также страховых продуктов: ОСАГО, страхования ипотеки, страхования выезжающих за рубеж, страхования от несчастных случаев и страхования имущества физических лиц.Команда маркетплейса продолжает работу над переносом инфраструктуры и восстановлением полноценной работы всех систем.
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ПРАЙМ
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бизнес, финансы, сравни
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни восстановил работу основных сервисов после технического сбоя, произошедшего 11 октября. Об этом сообщила компания.
Сайт и приложение Сравни снова доступны для оформления финансовых и страховых продуктов.
На данный момент команде удалось восстановить возможность оформления кредитов, займов и вкладов, а также страховых продуктов: ОСАГО, страхования ипотеки, страхования выезжающих за рубеж, страхования от несчастных случаев и страхования имущества физических лиц.
Команда маркетплейса продолжает работу над переносом инфраструктуры и восстановлением полноценной работы всех систем.
Сбой произошел в работе приложения "Яндекс Go" в Москве