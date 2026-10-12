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Reuters: Трамп обвалил цены на дизель и разгневал Эр-Рияд, пишет Reuters - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Reuters: Трамп обвалил цены на дизель и разгневал Эр-Рияд, пишет Reuters
Reuters: Трамп обвалил цены на дизель и разгневал Эр-Рияд, пишет Reuters - 12.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: Трамп обвалил цены на дизель и разгневал Эр-Рияд, пишет Reuters
Цены на нефть колебались в понедельник, поскольку рынок оценивал возможные дополнительные поставки после того, как президент США Дональд Трамп похвалил экспорт... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:03+0300
2026-10-12T13:03+0300
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть колебались в понедельник, поскольку рынок оценивал возможные дополнительные поставки после того, как президент США Дональд Трамп похвалил экспорт свежего российского дизельного топлива на фоне сигналов о сокращении поставок после крупных атак на Саудовскую Аравию, пишет Reuters.Фьючерсы на нефть Brent выросли на 69 центов, или 0,7%, до 105,41 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate составила 92,42 доллара за баррель, прибавив 57 центов, или 0,6%. Фьючерсы на газойль ICE упали на 4,3%, до 1419,5 доллара за метрическую тонну, после того как Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч метрических тонн, или 2,25 миллиона баррелей, дизельного топлива на рынки США и мира."Немедленное влияние сделки вызывает вопросы, поскольку нефтеперерабатывающие мощности России были значительно сокращены", — заявил аналитик PVM Тамаш Варга. Он отметил, что Москва частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива, позволив вывести на международный рынок 500 тысяч тонн, что эквивалентно примерно одному дневному потреблению в США и около 13% мирового спроса.Хуситы, связанные с Ираном, взяли на себя ответственность за субботний удар по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате которого погибли 13 человек и ранено более 300. Кроме того, в этом месяце зафиксированы новые атаки на танкеры в Ормузском проливе: один танкер был поражен дроном в районе Сохара в Омане, другой поврежден при переходе через пролив. Goldman Sachs повысил прогноз цены на Brent на декабрь до 90 долларов за баррель с 85 долларов, оценивая премию за риск чуть более 20 долларов за баррель.
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рынок, сша, дональд трамп, reuters, ice, goldman sachs, мировая экономика, саудовская аравия, эр-рияд
Рынок, США, Дональд Трамп, Reuters, ICE, Goldman Sachs, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд
13:03 12.10.2026
 
Reuters: Трамп обвалил цены на дизель и разгневал Эр-Рияд, пишет Reuters

Reuters: нефть колеблется на фоне заявлений Трампа о российском дизеле и атак на Эр-Рияд

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТранспортировка нефти
Транспортировка нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть колебались в понедельник, поскольку рынок оценивал возможные дополнительные поставки после того, как президент США Дональд Трамп похвалил экспорт свежего российского дизельного топлива на фоне сигналов о сокращении поставок после крупных атак на Саудовскую Аравию, пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent выросли на 69 центов, или 0,7%, до 105,41 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate составила 92,42 доллара за баррель, прибавив 57 центов, или 0,6%. Фьючерсы на газойль ICE упали на 4,3%, до 1419,5 доллара за метрическую тонну, после того как Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч метрических тонн, или 2,25 миллиона баррелей, дизельного топлива на рынки США и мира.
"Немедленное влияние сделки вызывает вопросы, поскольку нефтеперерабатывающие мощности России были значительно сокращены", — заявил аналитик PVM Тамаш Варга.
Он отметил, что Москва частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива, позволив вывести на международный рынок 500 тысяч тонн, что эквивалентно примерно одному дневному потреблению в США и около 13% мирового спроса.
Хуситы, связанные с Ираном, взяли на себя ответственность за субботний удар по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате которого погибли 13 человек и ранено более 300. Кроме того, в этом месяце зафиксированы новые атаки на танкеры в Ормузском проливе: один танкер был поражен дроном в районе Сохара в Омане, другой поврежден при переходе через пролив.
Goldman Sachs повысил прогноз цены на Brent на декабрь до 90 долларов за баррель с 85 долларов, оценивая премию за риск чуть более 20 долларов за баррель.
 
РынокСШАДональд ТрампReutersICEGoldman SachsМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЭр-Рияд
 
 
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