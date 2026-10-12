Reuters: Трамп обвалил цены на дизель и разгневал Эр-Рияд, пишет Reuters
Reuters: нефть колеблется на фоне заявлений Трампа о российском дизеле и атак на Эр-Рияд
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть колебались в понедельник, поскольку рынок оценивал возможные дополнительные поставки после того, как президент США Дональд Трамп похвалил экспорт свежего российского дизельного топлива на фоне сигналов о сокращении поставок после крупных атак на Саудовскую Аравию, пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent выросли на 69 центов, или 0,7%, до 105,41 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate составила 92,42 доллара за баррель, прибавив 57 центов, или 0,6%. Фьючерсы на газойль ICE упали на 4,3%, до 1419,5 доллара за метрическую тонну, после того как Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч метрических тонн, или 2,25 миллиона баррелей, дизельного топлива на рынки США и мира.
"Немедленное влияние сделки вызывает вопросы, поскольку нефтеперерабатывающие мощности России были значительно сокращены", — заявил аналитик PVM Тамаш Варга.
Он отметил, что Москва частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива, позволив вывести на международный рынок 500 тысяч тонн, что эквивалентно примерно одному дневному потреблению в США и около 13% мирового спроса.
Хуситы, связанные с Ираном, взяли на себя ответственность за субботний удар по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате которого погибли 13 человек и ранено более 300. Кроме того, в этом месяце зафиксированы новые атаки на танкеры в Ормузском проливе: один танкер был поражен дроном в районе Сохара в Омане, другой поврежден при переходе через пролив.
Goldman Sachs повысил прогноз цены на Brent на декабрь до 90 долларов за баррель с 85 долларов, оценивая премию за риск чуть более 20 долларов за баррель.