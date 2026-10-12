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В Starbucks опровергли планы по покупке Chipotle

В Starbucks опровергли планы по покупке Chipotle - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Starbucks опровергли планы по покупке Chipotle

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks опровергла планы по покупке сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, сообщил канал CNBC. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:47+0300

2026-10-12T16:47+0300

2026-10-12T16:55+0300

бизнес

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канада

великобритания

starbucks

cnbc

financial times

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks опровергла планы по покупке сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, сообщил канал CNBC. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Starbucks в последние месяцы разрабатывала предложение о поглощении Chipotle. Потенциальная сделка могла бы быть крупнейшей в истории мирового ресторанного сектора. "Starbucks не покупает Chipotle", - цитирует канал представителя компании. После сообщения CNBC акции Chipotle на предварительных торгах в США снижаются в цене на 2,7%, в то время как Starbucks дорожают на 1,3%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет более чем 41 тысячей кофеен по всему миру. Chipotle Mexican Grill - сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении буррито и тако. Компания была основана в 1993 году. В сеть входит более 4200 ресторанов в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, а также на Ближнем Востоке. Штат Chipotle составляет почти 140 тысяч человек.

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бизнес, сша, канада, великобритания, starbucks, cnbc, financial times