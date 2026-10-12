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В Starbucks опровергли планы по покупке Chipotle - 12.10.2026, ПРАЙМ
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В Starbucks опровергли планы по покупке Chipotle
В Starbucks опровергли планы по покупке Chipotle - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Starbucks опровергли планы по покупке Chipotle
Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks опровергла планы по покупке сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, сообщил канал CNBC. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:47+0300
2026-10-12T16:55+0300
бизнес
сша
канада
великобритания
starbucks
cnbc
financial times
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks опровергла планы по покупке сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, сообщил канал CNBC. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Starbucks в последние месяцы разрабатывала предложение о поглощении Chipotle. Потенциальная сделка могла бы быть крупнейшей в истории мирового ресторанного сектора. "Starbucks не покупает Chipotle", - цитирует канал представителя компании. После сообщения CNBC акции Chipotle на предварительных торгах в США снижаются в цене на 2,7%, в то время как Starbucks дорожают на 1,3%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет более чем 41 тысячей кофеен по всему миру. Chipotle Mexican Grill - сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении буррито и тако. Компания была основана в 1993 году. В сеть входит более 4200 ресторанов в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, а также на Ближнем Востоке. Штат Chipotle составляет почти 140 тысяч человек.
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бизнес, сша, канада, великобритания, starbucks, cnbc, financial times
Бизнес, США, КАНАДА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Starbucks, CNBC, Financial Times
16:47 12.10.2026 (обновлено: 16:55 12.10.2026)
 
В Starbucks опровергли планы по покупке Chipotle

CNBC: в Starbucks опровергли планы по покупке сети ресторанов Chipotle Mexican Grill

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks опровергла планы по покупке сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, сообщил канал CNBC.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Starbucks в последние месяцы разрабатывала предложение о поглощении Chipotle. Потенциальная сделка могла бы быть крупнейшей в истории мирового ресторанного сектора.
"Starbucks не покупает Chipotle", - цитирует канал представителя компании.
После сообщения CNBC акции Chipotle на предварительных торгах в США снижаются в цене на 2,7%, в то время как Starbucks дорожают на 1,3%.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет более чем 41 тысячей кофеен по всему миру.
Chipotle Mexican Grill - сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении буррито и тако. Компания была основана в 1993 году. В сеть входит более 4200 ресторанов в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, а также на Ближнем Востоке. Штат Chipotle составляет почти 140 тысяч человек.
 
БизнесСШАКАНАДАВЕЛИКОБРИТАНИЯStarbucksCNBCFinancial Times
 
 
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