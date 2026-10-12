https://1prime.ru/20261012/starlink-874140188.html

Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink

Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink - 12.10.2026, ПРАЙМ

Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink

Западные системы спутникового интернета вроде Starlink применяются для вмешательства во внутренние дела стран и координации незаконных протестов там, рассказал... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:25+0300

2026-10-12T10:25+0300

2026-10-12T10:25+0300

технологии

россия

иран

москва

мид рф

оон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874140188.jpg?1791789914

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Западные системы спутникового интернета вроде Starlink применяются для вмешательства во внутренние дела стран и координации незаконных протестов там, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов. "Западные низкоорбитальные спутниковые системы интернет-связи широко используются для вмешательства во внутренние дела государств. Абонентские терминалы нелегально ввозятся в развивающиеся страны, используются для координации незаконных протестов", - сказал он агентству по итогам II Глобального цифрового форума, отвечая на вопрос о технологиях спутникового интернета типа Starlink. Дипломат подчеркнул, что Иран прямо сообщает об этой проблеме российской стороне, поскольку регулярно сталкивается с такими случаями с 2022 года. "Чтобы привлечь к проблеме самое пристальное внимание, мы в конце прошлого года провели встречу Совета безопасности ООН по "формуле Арриа" (неформальные встречи членов СБ по инициативе одного из них - ред.). Затрагивали эту тему и на Глобальном цифровом форуме", - заключил дипломат. II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.

иран

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, иран, москва, мид рф, оон