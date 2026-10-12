Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink
Замглавы МИД Алимов: Запад использует Starlink для вмешательства во внутренние дела стран
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Западные системы спутникового интернета вроде Starlink применяются для вмешательства во внутренние дела стран и координации незаконных протестов там, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов.
"Западные низкоорбитальные спутниковые системы интернет-связи широко используются для вмешательства во внутренние дела государств. Абонентские терминалы нелегально ввозятся в развивающиеся страны, используются для координации незаконных протестов", - сказал он агентству по итогам II Глобального цифрового форума, отвечая на вопрос о технологиях спутникового интернета типа Starlink.
Дипломат подчеркнул, что Иран прямо сообщает об этой проблеме российской стороне, поскольку регулярно сталкивается с такими случаями с 2022 года.
"Чтобы привлечь к проблеме самое пристальное внимание, мы в конце прошлого года провели встречу Совета безопасности ООН по "формуле Арриа" (неформальные встречи членов СБ по инициативе одного из них - ред.). Затрагивали эту тему и на Глобальном цифровом форуме", - заключил дипломат.
II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.