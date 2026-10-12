Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/starlink-874140188.html
Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink
Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink - 12.10.2026, ПРАЙМ
Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink
Западные системы спутникового интернета вроде Starlink применяются для вмешательства во внутренние дела стран и координации незаконных протестов там, рассказал... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T10:25+0300
2026-10-12T10:25+0300
технологии
россия
иран
москва
мид рф
оон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874140188.jpg?1791789914
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Западные системы спутникового интернета вроде Starlink применяются для вмешательства во внутренние дела стран и координации незаконных протестов там, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов. "Западные низкоорбитальные спутниковые системы интернет-связи широко используются для вмешательства во внутренние дела государств. Абонентские терминалы нелегально ввозятся в развивающиеся страны, используются для координации незаконных протестов", - сказал он агентству по итогам II Глобального цифрового форума, отвечая на вопрос о технологиях спутникового интернета типа Starlink. Дипломат подчеркнул, что Иран прямо сообщает об этой проблеме российской стороне, поскольку регулярно сталкивается с такими случаями с 2022 года. "Чтобы привлечь к проблеме самое пристальное внимание, мы в конце прошлого года провели встречу Совета безопасности ООН по "формуле Арриа" (неформальные встречи членов СБ по инициативе одного из них - ред.). Затрагивали эту тему и на Глобальном цифровом форуме", - заключил дипломат. II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.
иран
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, иран, москва, мид рф, оон
Технологии, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, МИД РФ, ООН
10:25 12.10.2026
 
Замглавы МИД рассказал, для чего Запад использует Starlink

Замглавы МИД Алимов: Запад использует Starlink для вмешательства во внутренние дела стран

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Западные системы спутникового интернета вроде Starlink применяются для вмешательства во внутренние дела стран и координации незаконных протестов там, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов.
"Западные низкоорбитальные спутниковые системы интернет-связи широко используются для вмешательства во внутренние дела государств. Абонентские терминалы нелегально ввозятся в развивающиеся страны, используются для координации незаконных протестов", - сказал он агентству по итогам II Глобального цифрового форума, отвечая на вопрос о технологиях спутникового интернета типа Starlink.
Дипломат подчеркнул, что Иран прямо сообщает об этой проблеме российской стороне, поскольку регулярно сталкивается с такими случаями с 2022 года.
"Чтобы привлечь к проблеме самое пристальное внимание, мы в конце прошлого года провели встречу Совета безопасности ООН по "формуле Арриа" (неформальные встречи членов СБ по инициативе одного из них - ред.). Затрагивали эту тему и на Глобальном цифровом форуме", - заключил дипломат.
II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.
 
ТехнологииРОССИЯИРАНМОСКВАМИД РФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала