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Суд запретил Societe Generale и ING судиться с "Еврохимом" за рубежом
Суд запретил Societe Generale и ING судиться с "Еврохимом" за рубежом - 12.10.2026, ПРАЙМ
Суд запретил Societe Generale и ING судиться с "Еврохимом" за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗо-2, дочерняя структура "Еврохима") запретил банкам... | 12.10.2026, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗо-2, дочерняя структура "Еврохима") запретил банкам Societe Generale и ING Bank продолжать с ней разбирательства в иностранных судах, следует из материалов дела. "Запретить... Societe Generale S.A... инициировать любые разбирательства об анти-исковых запретах, а также запретить продолжать и инициировать любые иные разбирательства против... "Еврохим Северо-Запад-2".... в любых государственных судах или арбитражах (третейских судах), кроме судов Российской Федерации", – говорится в определении суда. Согласно определению, антиисковый запрет касается также ING Bank. В случае его нарушения с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 миллионов евро, с ING Bank – около 75,3 миллиона евро (в пользу ЕХСЗ-2). Решение по иску ЕХСЗ-2 вынесено 28 сентября, его текст опубликован в карточке дела. Согласно материалам дела, спор связан с предоставлением банками Societe Generale и ING Bank независимых гарантий в рамках проекта по созданию в Ленинградской области завода по производству аммиака и карбамида. ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.
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Суд запретил Societe Generale и ING судиться с "Еврохимом" за рубежом
Суд запретил Societe Generale и ING Bank продолжать разбирательства в иностранных судах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗо-2, дочерняя структура "Еврохима") запретил банкам Societe Generale и ING Bank продолжать с ней разбирательства в иностранных судах, следует из материалов дела.
"Запретить... Societe Generale S.A... инициировать любые разбирательства об анти-исковых запретах, а также запретить продолжать и инициировать любые иные разбирательства против... "Еврохим Северо-Запад-2".... в любых государственных судах или арбитражах (третейских судах), кроме судов Российской Федерации", – говорится в определении суда.
Согласно определению, антиисковый запрет касается также ING Bank. В случае его нарушения с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 миллионов евро, с ING Bank – около 75,3 миллиона евро (в пользу ЕХСЗ-2).
Решение по иску ЕХСЗ-2 вынесено 28 сентября, его текст опубликован в карточке дела. Согласно материалам дела, спор связан с предоставлением банками Societe Generale и ING Bank независимых гарантий в рамках проекта по созданию в Ленинградской области завода по производству аммиака и карбамида.
ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.