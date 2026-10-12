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Суд запретил Societe Generale и ING судиться с "Еврохимом" за рубежом

Суд запретил Societe Generale и ING судиться с "Еврохимом" за рубежом - 12.10.2026, ПРАЙМ

Суд запретил Societe Generale и ING судиться с "Еврохимом" за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗо-2, дочерняя структура "Еврохима") запретил банкам... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:15+0300

2026-10-12T10:15+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗо-2, дочерняя структура "Еврохима") запретил банкам Societe Generale и ING Bank продолжать с ней разбирательства в иностранных судах, следует из материалов дела. "Запретить... Societe Generale S.A... инициировать любые разбирательства об анти-исковых запретах, а также запретить продолжать и инициировать любые иные разбирательства против... "Еврохим Северо-Запад-2".... в любых государственных судах или арбитражах (третейских судах), кроме судов Российской Федерации", – говорится в определении суда. Согласно определению, антиисковый запрет касается также ING Bank. В случае его нарушения с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 миллионов евро, с ING Bank – около 75,3 миллиона евро (в пользу ЕХСЗ-2). Решение по иску ЕХСЗ-2 вынесено 28 сентября, его текст опубликован в карточке дела. Согласно материалам дела, спор связан с предоставлением банками Societe Generale и ING Bank независимых гарантий в рамках проекта по созданию в Ленинградской области завода по производству аммиака и карбамида. ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.

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