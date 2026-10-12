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Суд подтвердил отказ аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Суд подтвердил отказ аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger
Суд подтвердил отказ аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger - 12.10.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил отказ аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger
Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение первой инстанции этого суда, которая отказалась прекратить правовую охрану в России серии... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:39+0300
2026-10-12T17:39+0300
бизнес
украина
tommy hilfiger
роспатент
calvin klein
белоруссия
россия
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение первой инстанции этого суда, которая отказалась прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Tommy Hilfiger, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу истца – индивидуального предпринимателя Артура Рахмана – на принятый в июле судебный акт. В иске к нидерландской Tommy Hilfiger Licensing, поданном в июле 2025 года, Рахман добивался отмены регистрации двух международных товарных знаков ответчика и одного российского. По мнению истца, правообладатель свои бренды в России не использует более трех лет. Международные знаки Tommy Hilfiger зарегистрированы в 2014 и 2021 годах, российский – в 1998-м. Все они распространяются в основном на одежду. Свою заинтересованность в отмене брендов предприниматель объяснял тем, что подал в Роспатент заявку на регистрацию собственного товарного знака со словесным элементом Tommy Hilfiger. Суд, отказывая в иске, указал в решении, что "действия истца по приобретению правовой охраны известного обозначения… направлены на попытку паразитирования на известности такого обозначения… и являются недопустимыми". В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.
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бизнес, украина, tommy hilfiger, роспатент, calvin klein, белоруссия, россия
Бизнес, УКРАИНА, Tommy Hilfiger, Роспатент, Calvin Klein, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
17:39 12.10.2026
 
Суд подтвердил отказ аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger

Суд подтвердил отказ аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение первой инстанции этого суда, которая отказалась прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Tommy Hilfiger, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу истца – индивидуального предпринимателя Артура Рахмана – на принятый в июле судебный акт.
В иске к нидерландской Tommy Hilfiger Licensing, поданном в июле 2025 года, Рахман добивался отмены регистрации двух международных товарных знаков ответчика и одного российского. По мнению истца, правообладатель свои бренды в России не использует более трех лет.
Международные знаки Tommy Hilfiger зарегистрированы в 2014 и 2021 годах, российский – в 1998-м. Все они распространяются в основном на одежду.
Свою заинтересованность в отмене брендов предприниматель объяснял тем, что подал в Роспатент заявку на регистрацию собственного товарного знака со словесным элементом Tommy Hilfiger.
Суд, отказывая в иске, указал в решении, что "действия истца по приобретению правовой охраны известного обозначения… направлены на попытку паразитирования на известности такого обозначения… и являются недопустимыми".
В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.
 
БизнесУКРАИНАTommy HilfigerРоспатентCalvin KleinБЕЛОРУССИЯРОССИЯ
 
 
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