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Суд признал экстремистским объединение производителя автономеров Utal - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Суд признал экстремистским объединение производителя автономеров Utal
Суд признал экстремистским объединение производителя автономеров Utal - 12.10.2026, ПРАЙМ
Суд признал экстремистским объединение производителя автономеров Utal
Суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании экстремистским и запрете объединения польской компании-производителя автомобильных номеров Utal, ее... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:21+0300
2026-10-12T19:23+0300
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании экстремистским и запрете объединения польской компании-производителя автомобильных номеров Utal, ее президента, вице-президента и российского бизнесмена, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, исковые требования были удовлетворены 9 октября Мещанским судом Москвы. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием искового заявления, было установлено, что объединение с польской компанией-производителем автомобильных номеров Utal, ее президентом Яцеком Войцеховским и вице-президентом Яцеком Шустаком, а также российским бизнесменом Алексеем Швечихиным содействует киевским властям, поддерживает нацистский режим, а также финансирует ВСУ. После начала СВО главы Utal заняли проукраинскую позицию и осудили действия ВС РФ. Предприниматель Швечихин покидал Россию и отдавал главам Utal якобы на профильных выставках наличными дивиденды от деятельности российских компаний "Типография №2", "Пресс-Т", "Русиани", "Континент" и "Металлика". Эти фирмы изготавливали номера для автомобилей и спецтехники, в том числе МВД РФ, сумма их контрактов за 10 лет превысила 1,6 миллиарда рублей. Как рассказал собеседник агентства, ГП РФ требовала признать экстремистским и запретить деятельность объединения Utal, его глав и российского бизнесмена. Также ведомство просило обратить в доход государства зарегистрированные на Швечихина и его близких фирмы "Пресс-Т", "Русиани", "Континент" и "Металлику", а также доли польского Utal и российского бизнесмена в "Типографии №2". Компания Utal была основана в 1991 году в Польше и специализируется на производстве номеров для автомобилей и спецтехники. Фирма экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира, ее ежегодный доход превышает 60 миллионов долларов.
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192
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бизнес, россия, москва, польша, всу, вс рф, мвд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ПОЛЬША, ВСУ, ВС РФ, МВД
19:21 12.10.2026 (обновлено: 19:23 12.10.2026)
 
Суд признал экстремистским объединение производителя автономеров Utal

Суд в Москве признал экстремистским объединение производителя автономеров Utal и ее глав

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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании экстремистским и запрете объединения польской компании-производителя автомобильных номеров Utal, ее президента, вице-президента и российского бизнесмена, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, исковые требования были удовлетворены 9 октября Мещанским судом Москвы.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием искового заявления, было установлено, что объединение с польской компанией-производителем автомобильных номеров Utal, ее президентом Яцеком Войцеховским и вице-президентом Яцеком Шустаком, а также российским бизнесменом Алексеем Швечихиным содействует киевским властям, поддерживает нацистский режим, а также финансирует ВСУ. После начала СВО главы Utal заняли проукраинскую позицию и осудили действия ВС РФ.
Предприниматель Швечихин покидал Россию и отдавал главам Utal якобы на профильных выставках наличными дивиденды от деятельности российских компаний "Типография №2", "Пресс-Т", "Русиани", "Континент" и "Металлика". Эти фирмы изготавливали номера для автомобилей и спецтехники, в том числе МВД РФ, сумма их контрактов за 10 лет превысила 1,6 миллиарда рублей.
Как рассказал собеседник агентства, ГП РФ требовала признать экстремистским и запретить деятельность объединения Utal, его глав и российского бизнесмена. Также ведомство просило обратить в доход государства зарегистрированные на Швечихина и его близких фирмы "Пресс-Т", "Русиани", "Континент" и "Металлику", а также доли польского Utal и российского бизнесмена в "Типографии №2".
Компания Utal была основана в 1991 году в Польше и специализируется на производстве номеров для автомобилей и спецтехники. Фирма экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира, ее ежегодный доход превышает 60 миллионов долларов.
 
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