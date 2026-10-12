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Москва озабочена переименованием США понятия "суперинтеллект"

Москва озабочена переименованием США понятия "суперинтеллект" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Москва озабочена переименованием США понятия "суперинтеллект"

Москва озабочена переименованием США понятия "искусственный интеллект" в "суперинтеллект", такой шаг идет в русле общей линии Вашингтона на упрочение... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:56+0300

2026-10-12T09:56+0300

2026-10-12T09:56+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Москва озабочена переименованием США понятия "искусственный интеллект" в "суперинтеллект", такой шаг идет в русле общей линии Вашингтона на упрочение техгосподства или "победы в гонке ИИ", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов. Ранее президент США Дональд Трамп предложил использовать термин "сверхинтеллект" для обозначения нового этапа развития технологий ИИ. "Настойчивые попытки американской администрации подменить данной формулировкой общепринятую и понятную терминологию, вызывают озабоченности. Видим в этом отход от принципа человекоцентричности, подразумевающего сохранение человеческого контроля над значимыми решениями, а также разработку и внедрение технологии ИИ на благо человека", - сказал Алимов. Такой шаг Вашингтона идет в русле его общей линии на упрочение своеготехнологического господства или, как выразился сам Трамп, "победы в гонке ИИ", подчеркнул дипломат. Тем самым, по его словам, все больше технологий и ресурсов концентрируется в руках узкого круга государств и корпораций, нелегитимные односторонние санкции становятся данностью, а цифровой разрыв только усугубляется. "Россия придерживается совершенно иного подхода к развитию международного сотрудничества в области искусственного интеллекта. Наши установки в данной сфере основаны на принципах Устава ООН. Последовательно выступаем за уважение суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и соблюдения разработчиками национальных законодательств", - отметил Алимов. В числе продвигаемых Россией приоритетов – обеспечение недискриминационного доступа к технологиям и ресурсам, сокращение цифрового неравенства, усиление отдачи от ИИ для социально-экономического роста, противодействие "технологическому колониализму" и односторонним ограничениям, поделился замминистра. "Особое внимание уделяем сотрудничеству по вопросам безопасных и доверенных систем искусственного интеллекта, а также моделей на основе открытого кода. Отстаиваем эти установки на международных площадках, в первую очередь ООН", - указал он.

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россия, сша, вашингтон, москва, дональд трамп, оон, мид рф