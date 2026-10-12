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Таджикистан и Всемирный банк подписали соглашения о финансировании - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и Всемирный банк подписали соглашения о финансировании
Таджикистан и Всемирный банк подписали соглашения о финансировании - 12.10.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Всемирный банк подписали соглашения о финансировании
Министерство финансов Таджикистана и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашения о финансировании на сумму 37,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба ВБ в... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:18+0300
2026-10-12T09:18+0300
финансы
мировая экономика
таджикистан
вб
всемирный банк
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Таджикистана и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашения о финансировании на сумму 37,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба ВБ в Таджикистане. Отмечается, что 7,5 миллиона долларов из этой суммы направят на развитие сельского хозяйства, в частности, на завершение строительства складского центра в Дангаринском районе на юге Таджикистана. Еще 30 миллионов долларов будут направлены на строительство 300 дошкольных образовательных учреждений в четырех районах столицы. Что касается сельского хозяйства, то по данным профильного управления Горно-Бадахшанской автономной области в прошлом году во всех формах хозяйствования области насчитывалось 24 489 голов яков. В настоящее время их поголовье увеличилось на 1 738 голов и достигло 26 227. Наибольшее количество яков содержится в Мургабском районе - 20 557 голов, говорится также в сообщении ВБ. В июне совет директоров Всемирного банка одобрил рамочную стратегию партнерства с Таджикистаном на 2026–2032 финансовые годы. Документ направлен на поддержку усилий республики для развития экономического роста, энергетики и человеческого капитала.
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40
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финансы, мировая экономика, таджикистан, вб, всемирный банк
Финансы, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, ВБ, Всемирный банк
09:18 12.10.2026
 
Таджикистан и Всемирный банк подписали соглашения о финансировании

Таджикистан и Всемирный банк подписали соглашения о финансировании на $37,5 миллиона

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Таджикистана и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашения о финансировании на сумму 37,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба ВБ в Таджикистане.
Отмечается, что 7,5 миллиона долларов из этой суммы направят на развитие сельского хозяйства, в частности, на завершение строительства складского центра в Дангаринском районе на юге Таджикистана. Еще 30 миллионов долларов будут направлены на строительство 300 дошкольных образовательных учреждений в четырех районах столицы.
Что касается сельского хозяйства, то по данным профильного управления Горно-Бадахшанской автономной области в прошлом году во всех формах хозяйствования области насчитывалось 24 489 голов яков. В настоящее время их поголовье увеличилось на 1 738 голов и достигло 26 227. Наибольшее количество яков содержится в Мургабском районе - 20 557 голов, говорится также в сообщении ВБ.
В июне совет директоров Всемирного банка одобрил рамочную стратегию партнерства с Таджикистаном на 2026–2032 финансовые годы. Документ направлен на поддержку усилий республики для развития экономического роста, энергетики и человеческого капитала.
 
ФинансыМировая экономикаТАДЖИКИСТАНВБВсемирный банк
 
 
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