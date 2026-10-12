https://1prime.ru/20261012/tanker-874164184.html

В Ормузском проливе обстреляли танкер

В Ормузском проливе обстреляли танкер - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе обстреляли танкер

Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T20:31+0300

2026-10-12T20:31+0300

2026-10-12T20:31+0300

ормузский пролив

персидский залив

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874164184.jpg?1791826318

ЛОНДОН, 12 окт - ПРАЙМ. Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO с задержкой получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. В танкер, следовавший из Персидского залива, попал неизвестный снаряд", - говорится в заявлении. Как отмечается, никто из членов экипажа не пострадал, о повреждениях судна не сообщается.

ормузский пролив

персидский залив

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ормузский пролив, персидский залив