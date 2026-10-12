https://1prime.ru/20261012/tanker-874164184.html
В Ормузском проливе обстреляли танкер
В Ормузском проливе обстреляли танкер - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе обстреляли танкер
Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T20:31+0300
2026-10-12T20:31+0300
2026-10-12T20:31+0300
ормузский пролив
персидский залив
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874164184.jpg?1791826318
ЛОНДОН, 12 окт - ПРАЙМ. Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO с задержкой получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. В танкер, следовавший из Персидского залива, попал неизвестный снаряд", - говорится в заявлении. Как отмечается, никто из членов экипажа не пострадал, о повреждениях судна не сообщается.
ормузский пролив
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ормузский пролив, персидский залив
Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
В Ормузском проливе обстреляли танкер
UKMTO сообщило об обстреле танкера в Ормузском проливе
ЛОНДОН, 12 окт - ПРАЙМ. Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO с задержкой получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. В танкер, следовавший из Персидского залива, попал неизвестный снаряд", - говорится в заявлении.
Как отмечается, никто из членов экипажа не пострадал, о повреждениях судна не сообщается.