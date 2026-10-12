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Профицит внешней торговли товарами в августе вырос на 61,4%

Профицит внешней торговли товарами в августе вырос на 61,4% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли товарами в августе вырос на 61,4%

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в августе 2026 года увеличилось на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:17+0300

2026-10-12T16:17+0300

2026-10-12T16:17+0300

россия

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торговля

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в августе 2026 года увеличилось на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11,739 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Согласно данным ЦБ, в январе-августе профицит внешней торговли РФ товарами составил 91,578 миллиарда долларов против 73,249 миллиарда долларов годом ранее.

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россия, финансы, банк россии, торговля