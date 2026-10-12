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Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю
Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю - 12.10.2026, ПРАЙМ
Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю
Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник верным решение заключить с Россией сделку по дизельному топливу. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:01+0300
2026-10-12T18:01+0300
2026-10-12T18:01+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 декабря – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник верным решение заключить с Россией сделку по дизельному топливу. "Я сделал правильный выбор для американского народа", - написал Трамп в Truth Social. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю
Президент США Трамп назвал верным решение заключить сделку с Россией по дизельному топливу