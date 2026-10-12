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Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю

Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю - 12.10.2026, ПРАЙМ

Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю

Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник верным решение заключить с Россией сделку по дизельному топливу. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:01+0300

2026-10-12T18:01+0300

2026-10-12T18:01+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 12 декабря – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник верным решение заключить с Россией сделку по дизельному топливу. "Я сделал правильный выбор для американского народа", - написал Трамп в Truth Social. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

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2026

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин