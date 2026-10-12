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ЕС заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, заявил Трамп

ЕС заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, заявил Трамп - 12.10.2026, ПРАЙМ

ЕС заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, заявил Трамп

Средства массовой информации отказываются освещать тот факт, что Евросоюз потратил 250 миллиардов долларов на закупку российских энергоносителей, заявил в... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:06+0300

2026-10-12T21:06+0300

2026-10-12T21:06+0300

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ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Средства массовой информации отказываются освещать тот факт, что Евросоюз потратил 250 миллиардов долларов на закупку российских энергоносителей, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. В публикации в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу была правильным решением для американского народа. "Европейский союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории", - подчеркнул американский президент. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, топливо