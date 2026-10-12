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ВЦИОМ: треть россиян готовы за компенсацию уступить место при овербукинге - 12.10.2026, ПРАЙМ
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ВЦИОМ: треть россиян готовы за компенсацию уступить место при овербукинге
ВЦИОМ: треть россиян готовы за компенсацию уступить место при овербукинге - 12.10.2026, ПРАЙМ
ВЦИОМ: треть россиян готовы за компенсацию уступить место при овербукинге
Треть (33%) россиян согласились бы уступить свое место на рейсе при сверхбронировании, если авиакомпания предложит компенсацию, 31% опрошенных поддерживают... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:31+0300
2026-10-12T16:56+0300
бизнес
россия
общество
вциом
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Треть (33%) россиян согласились бы уступить свое место на рейсе при сверхбронировании, если авиакомпания предложит компенсацию, 31% опрошенных поддерживают предложение разрешить в стране овербукинг при условии обязательных компенсаций пассажирам, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Овербукинг – это продажа на самолет большего числа билетов, чем в нем имеется мест. В российском законодательстве это прямо не запрещено, но и никак не регламентируется. Министр транспорта Андрей Никитин говорил в интервью РИА Новости в августе о планах узаконить овербукинг на авиарейсах для защиты прав пассажиров. В министерстве также сообщали, что законопроект об овербукинге будет вынесен на общественное обсуждение только после доскональной проработки всех нюансов этого механизма. Предложение разрешить в России овербукинг при условии обязательных компенсаций пассажирам, которым не хватило места, поддерживают 31% граждан, 20% ответили, что им безразлична эта тема, 41% - скорее это не поддерживают. Среди тех, кто поддерживает официальное разрешение овербукинга, 34% считают, что эта мера поможет людям и создаст равные условия для пассажиров и компаний, 21% ответили, что самолет не должен летать пустым, 14% считают узаконивание сверхбронирования справедливым и удобным. Всего 4% респондентов сказали, что лично сталкивались с ситуацией, когда им отказали в посадке из-за того, что на рейс продали больше билетов, чем мест в самолете, у 10% с таким сталкивались знакомые и родственники, 84% ответили, что в такой ситуации ни они сами, ни их знакомые не были. Треть (33%) россиян скорее согласились бы добровольно уступить место на рейсе из-за овербукинга, если авиакомпания предложит компенсацию - денежную выплату или отправку другим рейсом и обеспечение комфортных условий на время ожидания вылета. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 сентября 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, россия, общество , вциом
Бизнес, РОССИЯ, Общество , ВЦИОМ
16:31 12.10.2026 (обновлено: 16:56 12.10.2026)
 
ВЦИОМ: треть россиян готовы за компенсацию уступить место при овербукинге

ВЦИОМ: 33% россиян готовы за компенсацию уступить место при овербукинге

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Треть (33%) россиян согласились бы уступить свое место на рейсе при сверхбронировании, если авиакомпания предложит компенсацию, 31% опрошенных поддерживают предложение разрешить в стране овербукинг при условии обязательных компенсаций пассажирам, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Овербукинг – это продажа на самолет большего числа билетов, чем в нем имеется мест. В российском законодательстве это прямо не запрещено, но и никак не регламентируется. Министр транспорта Андрей Никитин говорил в интервью РИА Новости в августе о планах узаконить овербукинг на авиарейсах для защиты прав пассажиров. В министерстве также сообщали, что законопроект об овербукинге будет вынесен на общественное обсуждение только после доскональной проработки всех нюансов этого механизма.
Предложение разрешить в России овербукинг при условии обязательных компенсаций пассажирам, которым не хватило места, поддерживают 31% граждан, 20% ответили, что им безразлична эта тема, 41% - скорее это не поддерживают.
Среди тех, кто поддерживает официальное разрешение овербукинга, 34% считают, что эта мера поможет людям и создаст равные условия для пассажиров и компаний, 21% ответили, что самолет не должен летать пустым, 14% считают узаконивание сверхбронирования справедливым и удобным.
Всего 4% респондентов сказали, что лично сталкивались с ситуацией, когда им отказали в посадке из-за того, что на рейс продали больше билетов, чем мест в самолете, у 10% с таким сталкивались знакомые и родственники, 84% ответили, что в такой ситуации ни они сами, ни их знакомые не были.
Треть (33%) россиян скорее согласились бы добровольно уступить место на рейсе из-за овербукинга, если авиакомпания предложит компенсацию - денежную выплату или отправку другим рейсом и обеспечение комфортных условий на время ожидания вылета.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 сентября 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
БизнесРОССИЯОбществоВЦИОМ
 
 
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