https://1prime.ru/20261012/tsb-874146755.html
ЦБ назвал снижение дефицита бюджета важным условием для смягчения ДКП
ЦБ назвал снижение дефицита бюджета важным условием для смягчения ДКП - 12.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал снижение дефицита бюджета важным условием для смягчения ДКП
Запланированное правительством России снижение структурного первичного дефицита бюджета - важное условие для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявил... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:23+0300
2026-10-12T13:23+0300
2026-10-12T13:23+0300
финансы
россия
алексей заботкин
банк россии
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Запланированное правительством России снижение структурного первичного дефицита бюджета - важное условие для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Применительно к сегодняшнему обсуждению... запланированное правительством существенное снижение структурного первичного дефицита в 2027 году, его возвращение к нулевому значению в 2029 году, это важное, хотя и не единственное, конечно же, условие для того, чтобы бы пространство для смягчения денежно-кредитной политики, снижение ставки в 2027 году материализовалось", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам.
Заботкин добавил, что правительство плотно взаимодействовало с Банком России в течение всего года "и в части того, как складывался бюджет этого года, и в части проработки бюджетных параметров на следующую трехлетку".
"Важно подчеркнуть то, что решения Банка России по ставке в течение года и июльское обновление прогноза, они основывались на вполне целостном понимании изменений в бюджетной конструкции по сравнению с параметрами прошлой осени", - подытожил он.
Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
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финансы, россия, алексей заботкин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Банк России
ЦБ назвал снижение дефицита бюджета важным условием для смягчения ДКП
Зампред ЦБ Заботкин: снижение дефицита бюджета - важное условие для смягчения ДКП
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Запланированное правительством России снижение структурного первичного дефицита бюджета - важное условие для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Применительно к сегодняшнему обсуждению... запланированное правительством существенное снижение структурного первичного дефицита в 2027 году, его возвращение к нулевому значению в 2029 году, это важное, хотя и не единственное, конечно же, условие для того, чтобы бы пространство для смягчения денежно-кредитной политики, снижение ставки в 2027 году материализовалось", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам.
Заботкин добавил, что правительство плотно взаимодействовало с Банком России в течение всего года "и в части того, как складывался бюджет этого года, и в части проработки бюджетных параметров на следующую трехлетку".
"Важно подчеркнуть то, что решения Банка России по ставке в течение года и июльское обновление прогноза, они основывались на вполне целостном понимании изменений в бюджетной конструкции по сравнению с параметрами прошлой осени", - подытожил он.
Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.