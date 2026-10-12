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ЦБ внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют
ЦБ внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют - 12.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют
Банк России внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, следует из сообщения регулятора. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:08+0300
2026-10-12T17:08+0300
2026-10-12T17:08+0300
финансы
банки
россия
сбербанк
банк россии
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, следует из сообщения регулятора.
"Банк России 12.10.2026 принял решение внести в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сведения о юридическом лице: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют", - говорится в сообщении.
Ранее, 6 октября, ЦБ в числе первых пяти первых организаций включил Сбербанк в реестр цифровых депозитариев.
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финансы, банки, россия, сбербанк, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Сбербанк, Банк России
ЦБ внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют
ЦБ внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, следует из сообщения регулятора.
"Банк России 12.10.2026 принял решение внести в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сведения о юридическом лице: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют", - говорится в сообщении.
Ранее, 6 октября, ЦБ в числе первых пяти первых организаций включил Сбербанк в реестр цифровых депозитариев.