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ЦБ внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют

ЦБ внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют - 12.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют

Банк России внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, следует из сообщения регулятора. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:08+0300

2026-10-12T17:08+0300

2026-10-12T17:08+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, следует из сообщения регулятора. "Банк России 12.10.2026 принял решение внести в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сведения о юридическом лице: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют", - говорится в сообщении. Ранее, 6 октября, ЦБ в числе первых пяти первых организаций включил Сбербанк в реестр цифровых депозитариев.

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