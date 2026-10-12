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Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии
Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии - 12.10.2026, ПРАЙМ
Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии
ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:29+0300
2026-10-12T13:29+0300
финансы
россия
алексей заботкин
росстат
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. "К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усиливает инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам. "Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году", - продолжил Заботкин. Зампред ЦБ напомнил, что июльский базовый прогноз регулятора предполагает, что стабилизация инфляции на низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5–12,5%. Прогноз будет уточнен по итогам октябрьского заседания по ставке, добавил он. Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября.
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финансы, россия, алексей заботкин, росстат
Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Росстат
13:29 12.10.2026
 
Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии

ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во II полугодии на фоне выбытия мощностей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усиливает инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам.
"Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году", - продолжил Заботкин.
Зампред ЦБ напомнил, что июльский базовый прогноз регулятора предполагает, что стабилизация инфляции на низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5–12,5%. Прогноз будет уточнен по итогам октябрьского заседания по ставке, добавил он.
Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября.
 
ФинансыРОССИЯАлексей ЗаботкинРосстат
 
 
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