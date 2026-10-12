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Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии

Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии - 12.10.2026, ПРАЙМ

Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии

ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:29+0300

2026-10-12T13:29+0300

2026-10-12T13:29+0300

финансы

россия

алексей заботкин

росстат

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. "К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усиливает инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам. "Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году", - продолжил Заботкин. Зампред ЦБ напомнил, что июльский базовый прогноз регулятора предполагает, что стабилизация инфляции на низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5–12,5%. Прогноз будет уточнен по итогам октябрьского заседания по ставке, добавил он. Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября.

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финансы, россия, алексей заботкин, росстат