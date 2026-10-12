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Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии
Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии - 12.10.2026, ПРАЙМ
Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии
ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:29+0300
2026-10-12T13:29+0300
2026-10-12T13:29+0300
финансы
россия
алексей заботкин
росстат
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. "К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усиливает инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам. "Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году", - продолжил Заботкин. Зампред ЦБ напомнил, что июльский базовый прогноз регулятора предполагает, что стабилизация инфляции на низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5–12,5%. Прогноз будет уточнен по итогам октябрьского заседания по ставке, добавил он. Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября.
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финансы, россия, алексей заботкин, росстат
Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Росстат
Банк России видит остановку замедления инфляции во втором полугодии
ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во II полугодии на фоне выбытия мощностей
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усиливает инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам.
"Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году", - продолжил Заботкин
.
Зампред ЦБ напомнил, что июльский базовый прогноз регулятора предполагает, что стабилизация инфляции на низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5–12,5%. Прогноз будет уточнен по итогам октябрьского заседания по ставке, добавил он.
Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат
.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября.