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Цены на газ в Европе ускорили рост до 2%
Цены на газ в Европе ускорили рост до 2% - 12.10.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе ускорили рост до 2%
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем ускорили темпы роста до 2%, поднявшись почти до 961 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:25+0300
2026-10-12T16:25+0300
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газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем ускорили темпы роста до 2%, поднявшись почти до 961 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 951 доллар (+0,7%). По состоянию на 10.22 мск показатель составляет 950,8 доллара (+0,7%), а на 15.40 мск - 960,8 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 944,2 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5
европа
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе ускорили рост до 2%
ICE: биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 2%
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем ускорили темпы роста до 2%, поднявшись почти до 961 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 951 доллар (+0,7%). По состоянию на 10.22 мск показатель составляет 950,8 доллара (+0,7%), а на 15.40 мск - 960,8 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 944,2 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5