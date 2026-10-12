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Цивилев и Хоценко обсудили программу газификации Омской области - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Цивилев и Хоценко обсудили программу газификации Омской области
Цивилев и Хоценко обсудили программу газификации Омской области - 12.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев и Хоценко обсудили программу газификации Омской области
Министр энергетики России Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили программу газификации региона на период 2026-2030 годов, а также... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:17+0300
2026-10-12T17:17+0300
россия
омская область
сергей цивилев
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили программу газификации региона на период 2026-2030 годов, а также подготовку к зимнему периоду, сообщило Минэнерго РФ. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи обсудили подготовку региона к зимнему периоду и продолжение программы газификации Омской области на 2026–2030 годы", - говорится в сообщении. Программа газификации региона реализуется совместно с "Газпромом" по поручению президента России Владимира Путина, напомнили в министерстве. Уточняется, что на текущий момент уровень газификации региона превышает 70% территорий. Так, в 2025 году природный газ пришел на север области - в Тарский, Знаменский и Тевризский районы, а на очереди - Муромцевский и Седельниковский районы. Также отмечается важность перевода многоквартирных домов (МКД) на природный газ: на сегодняшний день в регионе с сжиженного на природный газ перевели 212 домов, а ближайшее время планируется перевести еще около 90. Кроме того, в ходе встречи губернатор доложил министру, что районы области, город Омск и все ресурсоснабжающие организации продолжают подготовку к зиме, а также сформированы аварийные бригады.
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россия, омская область, сергей цивилев, владимир путин, газпром
РОССИЯ, Омская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Газпром
17:17 12.10.2026
 
Цивилев и Хоценко обсудили программу газификации Омской области

Глава Минэнерго Цивилев и губернатор Омской области Хоценко обсудили газификацию региона

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили программу газификации региона на период 2026-2030 годов, а также подготовку к зимнему периоду, сообщило Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи обсудили подготовку региона к зимнему периоду и продолжение программы газификации Омской области на 2026–2030 годы", - говорится в сообщении.
Программа газификации региона реализуется совместно с "Газпромом" по поручению президента России Владимира Путина, напомнили в министерстве. Уточняется, что на текущий момент уровень газификации региона превышает 70% территорий. Так, в 2025 году природный газ пришел на север области - в Тарский, Знаменский и Тевризский районы, а на очереди - Муромцевский и Седельниковский районы.
Также отмечается важность перевода многоквартирных домов (МКД) на природный газ: на сегодняшний день в регионе с сжиженного на природный газ перевели 212 домов, а ближайшее время планируется перевести еще около 90.
Кроме того, в ходе встречи губернатор доложил министру, что районы области, город Омск и все ресурсоснабжающие организации продолжают подготовку к зиме, а также сформированы аварийные бригады.
 
РОССИЯОмская областьСергей ЦивилевВладимир ПутинГазпром
 
 
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