https://1prime.ru/20261012/tsivilev-874157230.html

Цивилев и Хоценко обсудили программу газификации Омской области

Цивилев и Хоценко обсудили программу газификации Омской области - 12.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев и Хоценко обсудили программу газификации Омской области

Министр энергетики России Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили программу газификации региона на период 2026-2030 годов, а также... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:17+0300

2026-10-12T17:17+0300

2026-10-12T17:17+0300

россия

омская область

сергей цивилев

владимир путин

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874157230.jpg?1791814641

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили программу газификации региона на период 2026-2030 годов, а также подготовку к зимнему периоду, сообщило Минэнерго РФ. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи обсудили подготовку региона к зимнему периоду и продолжение программы газификации Омской области на 2026–2030 годы", - говорится в сообщении. Программа газификации региона реализуется совместно с "Газпромом" по поручению президента России Владимира Путина, напомнили в министерстве. Уточняется, что на текущий момент уровень газификации региона превышает 70% территорий. Так, в 2025 году природный газ пришел на север области - в Тарский, Знаменский и Тевризский районы, а на очереди - Муромцевский и Седельниковский районы. Также отмечается важность перевода многоквартирных домов (МКД) на природный газ: на сегодняшний день в регионе с сжиженного на природный газ перевели 212 домов, а ближайшее время планируется перевести еще около 90. Кроме того, в ходе встречи губернатор доложил министру, что районы области, город Омск и все ресурсоснабжающие организации продолжают подготовку к зиме, а также сформированы аварийные бригады.

омская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, омская область, сергей цивилев, владимир путин, газпром