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Туроператоры в Турции будут предлагать скидки для российских туристов

Туроператоры в Турции будут предлагать скидки для российских туристов - 12.10.2026, ПРАЙМ

Туроператоры в Турции будут предлагать скидки для российских туристов

Турецкие туристические компании будут предлагать скидки и проводить специальные акции для российских туристов в 2027 году, стремясь сохранить спрос на фоне... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T07:32+0300

2026-10-12T07:32+0300

2026-10-12T07:32+0300

туризм

бизнес

турция

анталья

бодрум

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АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Турецкие туристические компании будут предлагать скидки и проводить специальные акции для российских туристов в 2027 году, стремясь сохранить спрос на фоне высокой стоимости отдыха, рассказала РИА Новости турагент Айшенур Озтекин. По ее словам, стоимость отдыха в Турции остается высокой из-за роста расходов отелей, ресторанов и туристических компаний. Ослабление национальной валюты не компенсирует увеличения затрат бизнеса, поэтому туристам по-прежнему приходится учитывать существенные расходы при планировании поездки. "Турецкие компании будут идти на скидки и проводить акции для российских туристов, поскольку не хотят терять этот рынок на фоне высоких цен", - рассказала Озтекин. Озтекин отметила, что специальные предложения и акции могут стать для турецких компаний одним из способов удержать российских путешественников. При этом наличие скидок не означает, что отдых в целом станет дешевле: итоговая стоимость будет зависеть от отеля, дат поездки, продолжительности проживания и условий бронирования. Цены на летний отдых в Турции уже демонстрировали заметные колебания. По данным исследования Turizmdatabank, в летнем сезоне 2026 года пакетные туры для россиян подорожали по сравнению с предыдущим годом примерно на 14% в Анталье и Бодруме, на 15% в Мармарисе и Фетхие и на 16% в Стамбуле. В то же время стоимость отдельных туров на лето 2027 года при раннем бронировании, по наблюдениям российских турагентов, увеличилась на 50-100 тысяч рублей. Речь идет о конкретных предложениях, а не о среднем росте цен по всему рынку. По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2025 году страну посетили 6 904 011 россиян - Россия сохранила первое место среди зарубежных рынков. На 2026 год отраслевые оценки составляют около 6,5-7 миллионов российских посетителей.

турция

анталья

бодрум

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туризм, бизнес, турция, анталья, бодрум