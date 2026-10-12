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Туроператоры в Турции будут предлагать скидки для российских туристов - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Туроператоры в Турции будут предлагать скидки для российских туристов
Туроператоры в Турции будут предлагать скидки для российских туристов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Туроператоры в Турции будут предлагать скидки для российских туристов
Турецкие туристические компании будут предлагать скидки и проводить специальные акции для российских туристов в 2027 году, стремясь сохранить спрос на фоне... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T07:32+0300
2026-10-12T07:32+0300
туризм
бизнес
турция
анталья
бодрум
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АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Турецкие туристические компании будут предлагать скидки и проводить специальные акции для российских туристов в 2027 году, стремясь сохранить спрос на фоне высокой стоимости отдыха, рассказала РИА Новости турагент Айшенур Озтекин. По ее словам, стоимость отдыха в Турции остается высокой из-за роста расходов отелей, ресторанов и туристических компаний. Ослабление национальной валюты не компенсирует увеличения затрат бизнеса, поэтому туристам по-прежнему приходится учитывать существенные расходы при планировании поездки. "Турецкие компании будут идти на скидки и проводить акции для российских туристов, поскольку не хотят терять этот рынок на фоне высоких цен", - рассказала Озтекин. Озтекин отметила, что специальные предложения и акции могут стать для турецких компаний одним из способов удержать российских путешественников. При этом наличие скидок не означает, что отдых в целом станет дешевле: итоговая стоимость будет зависеть от отеля, дат поездки, продолжительности проживания и условий бронирования. Цены на летний отдых в Турции уже демонстрировали заметные колебания. По данным исследования Turizmdatabank, в летнем сезоне 2026 года пакетные туры для россиян подорожали по сравнению с предыдущим годом примерно на 14% в Анталье и Бодруме, на 15% в Мармарисе и Фетхие и на 16% в Стамбуле. В то же время стоимость отдельных туров на лето 2027 года при раннем бронировании, по наблюдениям российских турагентов, увеличилась на 50-100 тысяч рублей. Речь идет о конкретных предложениях, а не о среднем росте цен по всему рынку. По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2025 году страну посетили 6 904 011 россиян - Россия сохранила первое место среди зарубежных рынков. На 2026 год отраслевые оценки составляют около 6,5-7 миллионов российских посетителей.
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192
40
192
40
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5
4.7
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туризм, бизнес, турция, анталья, бодрум
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, Анталья, Бодрум
07:32 12.10.2026
 
Туроператоры в Турции будут предлагать скидки для российских туристов

Турагент Озтекин: туркомпании Турции будут предлагать скидки для россиян в 2027 году

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АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Турецкие туристические компании будут предлагать скидки и проводить специальные акции для российских туристов в 2027 году, стремясь сохранить спрос на фоне высокой стоимости отдыха, рассказала РИА Новости турагент Айшенур Озтекин.
По ее словам, стоимость отдыха в Турции остается высокой из-за роста расходов отелей, ресторанов и туристических компаний. Ослабление национальной валюты не компенсирует увеличения затрат бизнеса, поэтому туристам по-прежнему приходится учитывать существенные расходы при планировании поездки.
"Турецкие компании будут идти на скидки и проводить акции для российских туристов, поскольку не хотят терять этот рынок на фоне высоких цен", - рассказала Озтекин.
Озтекин отметила, что специальные предложения и акции могут стать для турецких компаний одним из способов удержать российских путешественников. При этом наличие скидок не означает, что отдых в целом станет дешевле: итоговая стоимость будет зависеть от отеля, дат поездки, продолжительности проживания и условий бронирования.
Цены на летний отдых в Турции уже демонстрировали заметные колебания. По данным исследования Turizmdatabank, в летнем сезоне 2026 года пакетные туры для россиян подорожали по сравнению с предыдущим годом примерно на 14% в Анталье и Бодруме, на 15% в Мармарисе и Фетхие и на 16% в Стамбуле. В то же время стоимость отдельных туров на лето 2027 года при раннем бронировании, по наблюдениям российских турагентов, увеличилась на 50-100 тысяч рублей. Речь идет о конкретных предложениях, а не о среднем росте цен по всему рынку.
По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2025 году страну посетили 6 904 011 россиян - Россия сохранила первое место среди зарубежных рынков. На 2026 год отраслевые оценки составляют около 6,5-7 миллионов российских посетителей.
 
ТуризмБизнесТУРЦИЯАнтальяБодрум
 
 
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