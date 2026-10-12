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В Ормузском проливе обстреляли танкер и контейнеровоз

В Ормузском проливе обстреляли танкер и контейнеровоз - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе обстреляли танкер и контейнеровоз

Танкер и контейнеровоз в Ормузском проливе подверглись обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T22:11+0300

2026-10-12T22:11+0300

2026-10-12T22:11+0300

промышленность

ормузский пролив

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ЛОНДОН, 12 окт - ПРАЙМ. Танкер и контейнеровоз в Ормузском проливе подверглись обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива", - говорится в заявлении. В отдельном сообщении говорится, что другой снаряд попал в контейнеровоз. О пострадавших и материальном ущербе в обоих сообщениях не говорится.

ормузский пролив

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промышленность, ормузский пролив