https://1prime.ru/20261012/ukmto-874166538.html
В Ормузском проливе обстреляли танкер и контейнеровоз
В Ормузском проливе обстреляли танкер и контейнеровоз - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе обстреляли танкер и контейнеровоз
Танкер и контейнеровоз в Ормузском проливе подверглись обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T22:11+0300
2026-10-12T22:11+0300
2026-10-12T22:11+0300
промышленность
ормузский пролив
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ЛОНДОН, 12 окт - ПРАЙМ. Танкер и контейнеровоз в Ормузском проливе подверглись обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива", - говорится в заявлении. В отдельном сообщении говорится, что другой снаряд попал в контейнеровоз. О пострадавших и материальном ущербе в обоих сообщениях не говорится.
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промышленность, ормузский пролив
Промышленность, Ормузский пролив
В Ормузском проливе обстреляли танкер и контейнеровоз
UKMTO сообщило об обстреле танкера и контейнеровоза в Ормузском проливе
ЛОНДОН, 12 окт - ПРАЙМ. Танкер и контейнеровоз в Ормузском проливе подверглись обстрелу, информирует управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива", - говорится в заявлении.
В отдельном сообщении говорится, что другой снаряд попал в контейнеровоз.
О пострадавших и материальном ущербе в обоих сообщениях не говорится.