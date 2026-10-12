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Украина выплатила по кредитам 5,91 миллиарда долларов - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Украина выплатила по кредитам 5,91 миллиарда долларов
Украина выплатила по кредитам 5,91 миллиарда долларов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Украина выплатила по кредитам 5,91 миллиарда долларов
Украине, испытывающей многомиллиардный бюджетный дефицит, пришлось выплатить с января 5,91 миллиарда долларов по кредитным обязательствам, при этом госдолг... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T03:17+0300
2026-10-12T03:17+0300
финансы
банки
украина
киев
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Украине, испытывающей многомиллиардный бюджетный дефицит, пришлось выплатить с января 5,91 миллиарда долларов по кредитным обязательствам, при этом госдолг страны продолжает расти, следует из данных украинского нацбанка, которые проанализировало РИА Новости. Начиная с января Украина выплатила более 3,783 миллиарда долларов за обслуживание и погашение государственного долга. Выплаты страны по кредитным обязательствам за этот же период в Международный валютный фонд составили еще 2,126 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма, которую Киев заплатил по кредитам с января, составила 5,91 миллиарда долларов. Февральские выплаты Украины стали самыми крупными с начала года. Тогда всего за один месяц страна отдала по долгам более 1,083 миллиарда долларов. На фоне ежемесячных многомиллионных выплат по кредитам государственный долг Украины продолжает расти. Так, по последней официальной информации госдолг страны по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов. Только за один месяц задолженность Украины выросла на 1,37 миллиарда долларов. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов.
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финансы, банки, украина, киев
Финансы, Банки, УКРАИНА, Киев
03:17 12.10.2026
 
Украина выплатила по кредитам 5,91 миллиарда долларов

Нацбанк Украины: госдолг страны с января вырос на $5,91 миллиарда

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Украине, испытывающей многомиллиардный бюджетный дефицит, пришлось выплатить с января 5,91 миллиарда долларов по кредитным обязательствам, при этом госдолг страны продолжает расти, следует из данных украинского нацбанка, которые проанализировало РИА Новости.
Начиная с января Украина выплатила более 3,783 миллиарда долларов за обслуживание и погашение государственного долга. Выплаты страны по кредитным обязательствам за этот же период в Международный валютный фонд составили еще 2,126 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма, которую Киев заплатил по кредитам с января, составила 5,91 миллиарда долларов.
Февральские выплаты Украины стали самыми крупными с начала года. Тогда всего за один месяц страна отдала по долгам более 1,083 миллиарда долларов.
На фоне ежемесячных многомиллионных выплат по кредитам государственный долг Украины продолжает расти. Так, по последней официальной информации госдолг страны по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов. Только за один месяц задолженность Украины выросла на 1,37 миллиарда долларов.
По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов.
 
ФинансыБанкиУКРАИНАКиев
 
 
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