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Украина выплатит международным финорганизациям более 4,6 миллиарда долларов - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Украина выплатит международным финорганизациям более 4,6 миллиарда долларов
Украина выплатит международным финорганизациям более 4,6 миллиарда долларов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Украина выплатит международным финорганизациям более 4,6 миллиарда долларов
Украина должна выплатить международным финансовым организациям в счет обслуживания и погашения задолженности более 4,61 миллиарда долларов в 2026 году, следует... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T10:24+0300
2026-10-12T10:24+0300
финансы
мировая экономика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Украина должна выплатить международным финансовым организациям в счет обслуживания и погашения задолженности более 4,61 миллиарда долларов в 2026 году, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. Согласно опубликованным украинским министерством финансов данным, Украине нужно выплатить в 2026 году свыше 2,67 миллиардов долларов задолженности в счет погашения основного внешнего долга перед международными финансовыми организациями. В эту сумму входит более 330 миллионов евро (366 миллионов долларов), 600 миллионов долларов и 1,26 миллиарда специальных прав заимствования (1,7 миллиарда долларов). За обслуживание внешнего долга Украина выплатит в 2026 году более 1,94 миллиарда долларов. Согласно опубликованным украинским минфином данным, всего с учетом основной суммы долга и процентов по его обслуживанию, Украина выплатит международным финансовым организациям в 2026 году более 4,61 миллиарда долларов. РИА Новости накануне сообщало, что Украина должна выплатить международным финансовым организациям в счет обслуживания и погашения задолженности более 128,09 миллиарда долларов до 2061 года. Государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти. При этом внешняя задолженность Украины на данный момент составляет 78,5% от общей суммы госдолга. В мае 2019 года она составляла 62,14%. По оценке министерства финансов Украины, госдолг страны к концу этого года достигнет 10 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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192
40
192
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4.7
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финансы, мировая экономика, украина, запад, владимир зеленский
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
10:24 12.10.2026
 
Украина выплатит международным финорганизациям более 4,6 миллиарда долларов

Украина должна выплатить международным финансовым организациям $4,61 миллиарда в 2026 году

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Украина должна выплатить международным финансовым организациям в счет обслуживания и погашения задолженности более 4,61 миллиарда долларов в 2026 году, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
Согласно опубликованным украинским министерством финансов данным, Украине нужно выплатить в 2026 году свыше 2,67 миллиардов долларов задолженности в счет погашения основного внешнего долга перед международными финансовыми организациями. В эту сумму входит более 330 миллионов евро (366 миллионов долларов), 600 миллионов долларов и 1,26 миллиарда специальных прав заимствования (1,7 миллиарда долларов). За обслуживание внешнего долга Украина выплатит в 2026 году более 1,94 миллиарда долларов.
Согласно опубликованным украинским минфином данным, всего с учетом основной суммы долга и процентов по его обслуживанию, Украина выплатит международным финансовым организациям в 2026 году более 4,61 миллиарда долларов.
РИА Новости накануне сообщало, что Украина должна выплатить международным финансовым организациям в счет обслуживания и погашения задолженности более 128,09 миллиарда долларов до 2061 года.
Государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти. При этом внешняя задолженность Украины на данный момент составляет 78,5% от общей суммы госдолга. В мае 2019 года она составляла 62,14%.
По оценке министерства финансов Украины, госдолг страны к концу этого года достигнет 10 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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